Dừng xe bên đường ở TP.HCM nghe điện thoại bị cướp lúc rạng sáng

Ngày 14.3, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) đang tạm giữ Trần Trung Nghĩa (25 tuổi) và Nghiêm Dương Hồng (37 tuổi, cùng ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) về hành vi cướp tài sản.

Hai nghi phạm cướp tài sản được về trụ sở công an làm việc T.K

Theo điều tra, rạng sáng 13.3, anh T.M.C (19 tuổi, quê tỉnh Long An) chạy xe máy trên đường Đặng Công Bỉnh.

Khi đến khu vực xã Tân Thới Nhì (H.Hóc Môn), anh C. dừng xe nghe điện thoại thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên chở nhau trên xe máy áp sát.

Anh C. bị kẻ gian đe dọa, giật dây chuyền của nạn nhân đeo trên cổ, lấy 1 điện thoại để trong túi áo và 1 túi đeo treo trên xe. Sau khi gây án, kẻ gian lên xe tẩu thoát, anh C. đến công an trình báo.

Công an vào cuộc truy xét nhanh, xác định Nghĩa và Hồng là 2 nghi phạm nên đưa về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu cả 2 thừa nhận hành vi cướp tài sản. Do cần tiền tiêu xài và sử dụng ma túy nên đã thực hiện vụ cướp trên.

Ngoài ra, 2 nghi phạm khai nhận vào sáng 7.3 đã chặn xe của 1 phụ nữ tại H.Củ Chi (TP.HCM) cướp 1 điện thoại di động cùng 1 ba lô.