Được hoàn thuế thu nhập cá nhân, vài tháng sau lại nhận thông báo... nợ thuế

Người nộp thuế này thuộc diệntự quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2025, không được ủy quyền cho cơ quan quyết toán thay.

Cuối tháng 4, chị đã hoàn tất quyết toán thuế, nộp thành công số thuế 111.111 đồng. Tuy nhiên, đến ngày 7.5, chị lại nhận được quyết định hoàn thuế thu nhập cá nhân từ Thuế TP.Hà nội với số tiền 379.798 đồng, đã nhận đủ số tiền này.

Người nộp thuế nhận thông báo nợ thuế sau gần 4 tháng được hoàn thuế ẢNH: NVCC

Đến ngày 1.9, thông báo từ Thuế TP.Hà Nội cho biết chị còn nợ thuế 393.357 đồng. Cụ thể, số tiền thuế và các khoản thu khác tính đến ngày 31.8 là 379.798 đồng; số tiền chậm nộp tính đến ngày 31.8 là 13.559 đồng.

Thông báo nêu rõ, số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế nợ thuế là 379.798 đồng. Chị được đề nghị nộp ngay tiền thuế nợ vào ngân sách.

"Tôi nhận được các quyết định, thông báo từ cơ quan thuế qua cả kênh email và ứng dụng eTax Mobile. Nội dung đều khá ngắn gọn, không giải thích lý do tại sao tôi đã quyết toán thuế thu nhập cá nhân xong từ lâu rồi bỗng dưng có khoản được hoàn. Hoàn xong vài tháng lại bỗng phát sinh nợ thuế đúng số tiền được hoàn trước đó.

Rõ ràng đã chấp hành đầy đủ quy định, tôi bỗng dưng rơi vào thế sai, phải nộp cả tiền chậm nộp nên cảm thấy khá khó hiểu, lăn tăn. Không biết hệ thống hay cách tính toán của cơ quan thuế có nhầm lẫn, sai sót gì không. Hiện tại, tôi chưa hoàn tất nộp nợ thuế theo thông báo", chị nói.

Cơ quan thuế có tính toán sai?

Phân tích trường hợp kể trên, luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, cho rằng, cần kiểm tra toàn bộ dữ liệu trước khi kết luận.

Khi có vướng mắc cụ thể về thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế nên liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được kiểm tra, xử lý ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong quá trình quản lý thuế điện tử, nghĩa vụ thuế của cá nhân được xác định trên cơ sở dữ liệu mà cơ quan thuế có tại thời điểm xử lý hồ sơ. Sau đó, nếu các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập điều chỉnh lại thông tin đã kê khai thì thu nhập chịu thuế và số thuế phải nộp của người lao động cũng có thể thay đổi.

Ví dụ, một đơn vị chi trả trước đó kê khai thu nhập của cá nhân cao hơn thực tế. Sau khi phát hiện sai sót, đơn vị này điều chỉnh giảm thu nhập. Khi đó, nghĩa vụ thuế của cá nhân cũng có thể giảm, dẫn đến phát sinh số thuế nộp thừa và được hoàn.

Sau đó, nếu một nguồn thu nhập khác được điều chỉnh tăng thì tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân có thể tăng trở lại, kéo theo nghĩa vụ thuế phát sinh thêm.

Không nên chỉ nhìn vào hiện tượng vừa được hoàn thuế đã bị yêu cầu nộp lại và còn phải trả tiền chậm nộp rồi kết luận cơ quan thuế tính toán không đúng. Đương nhiên, cũng không loại trừ trường hợp hệ thống điện tử của ngành thuế có thể có những sai lệch, trục trặc.

"Muốn đánh giá chính xác trường hợp cụ thể, cần đối chiếu hồ sơ quyết toán, các nguồn thu nhập, chứng từ khấu trừ thuế và lịch sử điều chỉnh của từng đơn vị chi trả. Đồng thời phải xác định thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế thực tế để xem việc tính tiền chậm nộp có đúng quy định hay không.

Quan trọng là cơ quan thuế cần minh bạch về căn cứ, thời điểm và lý do điều chỉnh để người nộp thuế có thể kiểm tra và thực hiện đúng nghĩa vụ", ông Được nhấn mạnh.

Vị chuyên gia khuyến cáo, nếu cảm thấy băn khoăn, vướng mắc về các vấn đề cụ thể liên quan quyết toán thuế thu nhập cá nhân như số thuế phải nộp, số tiền được hoàn…, người nộp thuế cần liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được kiểm tra, đối chiếu dữ liệu cũng như hướng dẫn xử lý, tránh sai sót không đáng có.