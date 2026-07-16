Làm thế nào khi bị kê khai thuế thu nhập cá nhân sai?

Cục Thuế vừa đưa ra hướng dẫn cá nhân kiểm tra thông tin thu nhập và thuế thu nhập cá nhân để tránh những sai sót và xử lý kịp thời. Thời gian qua, cơ quan thuế ghi nhận một số thông tin thu nhập và nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chưa chính xác với thực tế. Đồng thời phát sinh trường hợp thông tin định danh hoặc mã số thuế của cá nhân bị sử dụng để kê khai các khoản thu nhập không thuộc về mình.

Những sai lệch này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, làm phát sinh nghĩa vụ thuế không đúng thực tế, ảnh hưởng đến việc quyết toán thuế, hoàn thuế, xác nhận thu nhập cũng như các giao dịch khác của cá nhân.

Các nhân nên kiểm tra thông tin thuế thu nhập cá nhân qua eTax Mobile ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vì vậy, để kịp thời phát hiện, xử lý các sai sót trong thông tin thu nhập và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, người nộp thuế chủ động rà soát thông tin thu nhập của mình trên ứng dụng eTax Mobile đối với các năm từ 2021 đến 2025. Trường hợp phát hiện có khoản thu nhập không thuộc về mình hoặc có đơn vị kê khai thu nhập không đúng thực tế, người nộp thuế có thể phản ánh trực tiếp trên eTax Mobile để cơ quan thuế tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ xử lý theo quy định. Thông tin phản ánh sẽ được chuyển trực tiếp đến cơ quan quản lý thuế tổ chức chi trả thu nhập có liên quan để kiểm tra, đối chiếu và xác minh.

Cụ thể, cá nhân truy cập vào ứng dụng eTax Mobile, vào mục "Tra cứu thông tin quyết toán", hệ thống sẽ hiển thị màn hình tra cứu thông tin quyết toán theo các điều kiện tìm kiếm gồm mã số thuế, năm quyết toán. Trong đó, mã số thuế sẽ được tự động hiển thị, không cho sửa. Tại năm quyết toán, cá nhân lựa chọn năm muốn xem thông tin trong danh sách (từ 2021 - 2025) và nhấn tra cứu, hệ thống hiển thị màn hình kết quả gồm các thông tin các nguồn thu nhập của cá nhân theo kê khai của tổ chức chi trả hoặc của cá nhân; Thông tin về việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân đến ngày… (ngày tra cứu) và hướng dẫn của cơ quan thuế cho từng trường hợp quyết toán thuế.

Ví dụ trường hợp quyết toán sai thì sẽ xuất hiện hướng dẫn của cơ quan thuế ẢNH: CỤC THUẾ

Cá nhân sẽ thực hiện theo hướng dẫn này như không thuộc trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế hay chưa nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đối với trường hợp người nộp thuế không ủy quyền quyết toán và tổng số thuế còn phải nộp nhỏ hơn 50.000 đồng cũng sẽ hiển thị thông báo không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế...

Trường hợp số thuế còn phải nộp nhỏ hơn 50.000 đồng cũng sẽ có hiển thị thông báo không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế ẢNH: CỤC THUẾ

Trong phần thông tin các nguồn thu nhập của cá nhân theo kê khai của tổ chức chi trả, cá nhân có thể xem chi tiết về thu nhập trong năm, tổng số tiền giảm trừ gia cảnh và thuế thuế đã khấu trừ. Nếu phát hiện kê khai các thông tin này không đúng thực tế, cá nhân bấm ngay vào mục "Gửi thông tin đến cơ quan thuế" để phản ánh và kèm các chứng từ chứng minh...

Đồng thời, Cục Thuế lưu ý người nộp thuế không cung cấp hoặc chia sẻ thông tin định danh cá nhân, mã số thuế, tài khoản giao dịch điện tử, mã OTP hoặc các thông tin xác thực khác cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền. Thận trọng khi ký kết hồ sơ, chứng từ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho tổ chức, các nhân đề nghị sử dụng với mục đích không rõ ràng. Đồng thời không tiếp tay, cho mượn, cho thuê hoặc cho phép sử dụng thông tin cá nhân để thực hiện các hoạt động kê khai thuế, kê khai thu nhập không đúng thực tế.



