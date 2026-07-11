Cá nhân cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỉ đồng cần làm thủ tục thuế gì?

Thuế tỉnh Khánh Hòa vừa hướng dẫn chính sách thuế cho cá nhân. Cụ thể, Nghị định 68/2026 quy định, từ năm 2026, cá nhân cho thuê nhà, bất động sản có doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm, thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Mặc dù không phát sinh số thuế phải nộp, cá nhân vẫn phải thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế theo nguyên tắc tự khai, tự nộp.

Cá nhân cho thuê nhà, bất động sản phải kê khai thuế dù không thuộc đối tượng nộp thuế ẢNH; ĐÌNH SƠN

Trước hết cần thông báo doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, bất động sản với cơ quan thuế. Thời hạn thông báo có thể chọn 1 lần/năm thì thực hiện chậm nhất ngày 31.1 của năm dương lịch liền kề sau năm tính thuế. Hoặc chọn thông báo 2 lần/năm thì lần 1 lê khai chậm nhất ngày 31.7 và lần 2 chậm nhất ngày 31.1 của năm dương lịch liền kề sau năm tính thuế. Việc thông báo được thực hiện theo mẫu quy định của Bộ Tài chính (Thông báo doanh thu theo Mẫu số 01/BĐS ban hành kèm theo Thông tư số 50/2026 và Phụ lục Bảng kê chi tiết bất động sản theo Mẫu số 01/BK-BĐS ban hành kèm theo Thông tư số 18/2026).

Người nộp thuế thông báo doanh thu hoàn toàn bằng phương thức điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng dịch vụ công ngành thuế tại dichvucong.gdt.gov.vn. Đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người cư trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc thuộc trường hợp bất khả kháng khác, không thể thực hiện giao dịch điện tử, hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Thuế tỉnh Khánh Hoà cũng lưu ý, trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê, dù trên cùng địa bàn hay khác tỉnh, thành phố, cá nhân được lựa chọn một cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê để thực hiện thông báo doanh thu.

Đối với việc thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, thông tin này được tích hợp ngay trên mẫu kê khai Mẫu số 01/BĐS. Cá nhân chỉ cần kê khai một lần nếu trước đó chưa thông báo cho cơ quan thuế hoặc thông tin này chưa được thể hiện trong hợp đồng cho thuê bất động sản. Thời hạn thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử thực hiện cùng thời hạn thông báo doanh thu tương ứng với phương thức cá nhân đã lựa chọn.

Thuế tỉnh Khánh Hòa lưu ý: Việc không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế không đồng nghĩa với việc được miễn thực hiện nghĩa vụ kê khai. Do đó, cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu năm dưới 1 tỉ đồng/năm cần thực hiện đầy đủ việc thông báo doanh thu và thông báo tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử đúng thời hạn theo quy định để bảo đảm tuân thủ pháp luật về quản lý thuế.