Cục Thuế hướng dẫn chi tiết khai, tính thuế khi cho thuê nhà

Doanh thu năm 1,2 tỉ đồng, nộp thuế 70 triệu đồng

Trường hợp cá nhân cho thuê nhà (bất động sản nói chung) có tổng doanh thu trong năm dương lịch trên 1 tỉ đồng, thực hiện tính thuế như sau: thuế giá trị gia tăng = doanh thu tính thuế giá trị gia tăng × 5%; thuế thu nhập cá nhân = (doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân - 1 tỉ đồng) × 5%.

Nếu doanh thu năm cho thuê nhà là 1,2 tỉ đồng, người cho thuê phải nộp thuế 70 triệu đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trường hợp có nhiều bất động sản cho thuê ở các địa điểm khác nhau: cá nhân lựa chọn một hợp đồng cho thuê bất động sản để áp dụng mức trừ 1 tỉ đồng/năm trước khi tính thuế thu nhập cá nhân (tối đa 1 tỉ đồng/năm cho tất cả hợp đồng).

Nếu hợp đồng được lựa chọn chưa trừ hết 1 tỉ đồng, cá nhân tiếp tục chọn hợp đồng khác để trừ tiếp cho đến khi trừ đủ 1 tỉ đồng.

Ví dụ, năm 2026, ông A có 3 bất động sản cho thuê tại các địa điểm khác nhau với mức doanh thu năm lần lượt là 300 triệu đồng, 400 triệu đồng và 500 triệu đồng. Tổng doanh thu cả năm sẽ là 1,2 tỉ đồng.

Thuế giá trị gia tăng = 1,2 tỉ đồng × 5% = 60 triệu đồng. Thuế thu nhập cá nhân = (1,2 - 1 tỉ đồng) × 5% = 10 triệu đồng. Như vậy, tổng số thuế phải nộp là 70 triệu đồng.

Với cá nhân tự kê khai, nộp thuế, cá nhân lựa chọn phương thức kê khai 2 lần trong năm tính thuế hoặc 1 lần theo năm tính thuế.

Nếu khai thuế 2 lần trong năm tính thuế: thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần thứ nhất chậm nhất là ngày 31.7 của năm tính thuế. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần thứ 2 chậm nhất là ngày 31.1 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

Nếu khai thuế 1 lần theo năm tính thuế: thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 31.1 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

Ví dụ, anh B cho thuê nhà trong năm 2026 với tiền thuê 1 năm là 600 triệu đồng. Trường hợp 1, anh B chỉ khai 1 lần cho toàn bộ doanh thu năm 2026 với hạn nộp hồ sơ chậm nhất ngày 31.1.2027.

Trường hợp 2, anh B khai lần 1 là doanh thu 6 tháng đầu năm 2026, hạn nộp hồ sơ chậm nhất ngày 31.7.2026. Lần 2, anh B khai doanh thu 6 tháng cuối năm 2026, hạn nộp hồ sơ chậm nhất ngày 31.1.2027.

Tổ chức khai và nộp thuế thay ra sao?

Tổ chức khai, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê bất động sản được thực hiện khi trong hợp đồng thuê bất động sản giữa tổ chức và cá nhân cho thuê có thỏa thuận về việc bên đi thuê có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê bất động sản.

Cá nhân cho thuê nhà có thể lựa chọn phương thức kê khai thuế 2 lần trong năm tính thuế hoặc 1 lần theo năm tính thuế ẢNH: ĐAN THANH

Nội dung cần thỏa thuận rõ tại hợp đồng, gồm: nội dung về việc bên thuê (tổ chức, doanh nghiệp) khai thay, nộp thay thuế; về việc áp dụng mức trừ 1 tỉ đồng đối với thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê ở các địa điểm khác nhau. Khi lựa chọn hợp đồng cho thuê, hợp đồng cần có nội dung về số tiền được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản có quy định khai thay, nộp thay thuế nhưng chưa trừ đủ 1 tỉ đồng thì cá nhân được tiếp tục lựa chọn và thỏa thuận trong các hợp đồng cho thuê bất động sản khác để tiếp tục được trừ cho đến khi trừ đủ 1 tỉ đồng.

Ví dụ, năm 2026, bà A có 3 bất động sản cho thuê như sau: Công ty X thuê căn hộ A (300 triệu đồng/năm), Công ty Y thuê nhà phố B (400 triệu đồng/năm), Công ty Z thuê mặt bằng C (500 triệu đồng/năm).

Trong hợp đồng thuê, các công ty có thỏa thuận thực hiện khai thuế, nộp thuế thay cho bà A. Đồng thời, tại hợp đồng, bà A thỏa thuận về việc lựa chọn phân bổ mức trừ 1 tỉ đồng được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân như sau: Công ty X mức được trừ là 300 triệu đồng, Công ty Y là 400 triệu đồng và Công ty Z là 300 triệu đồng.

Theo đó, khi thực hiện khai thuế, nộp thuế thay đối với hoạt động cho thuê bất động sản của bà A, các công ty thực hiện kê khai đầy đủ thông tin mã số thuế cá nhân/số định danh cá nhân. Nghĩa vụ thuế được xác định như sau:

Công ty X, thuế giá trị gia tăng là: 300 triệu đồng × 5% = 15 triệu đồng; thuế thu nhập cá nhân là: (300 - 300 triệu đồng) × 5% = 0 đồng.

Công ty Y, thuế giá trị gia tăng là: 400 triệu đồng × 5% = 20 triệu đồng; thuế thu nhập cá nhân là: (400 - 400 triệu đồng) × 5% = 0 đồng.

Công ty Z, thuế giá trị gia tăng là: 500 triệu đồng × 5% = 25 triệu đồng; thuế thu nhập cá nhân là: (500 - 300 triệu đồng) × 5% = 10 triệu đồng.