Được hoãn xét xử do lo ngại Covid-19, ông Trump tranh thủ vận động tranh cử

Bà Carroll đến tòa hôm 22.1 trước khi có thông tin phiên tòa tiếp tục bị hoãn REUTERS

Hãng Reuters ngày 23.1 đưa tin phiên tòa dân sự tại thành phố New York (bang New York, Mỹ) xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải hoãn 2 ngày do những lo ngại về Covid-19.

Thẩm phán Lewis Kaplan hủy phiên tòa hôm 21.1 sau khi một thành viên bồi thẩm đoàn cảm thấy bệnh và được đưa về nhà để xét nghiệm Covid-19.

Trong khi đó, luật sư Alina Habba của ông Trump cho hay bà bị sốt sau khi ăn tối với cha mẹ, trong đó có một người mắc Covid-19.

Phiên tòa ngày 22.1 cũng bị hủy. Dự kiến phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 24.1 (giờ địa phương).

Việc phiên tòa bị hoãn giúp ông Trump có thêm thời gian vận động tranh cử REUTERS

Dù bận rộn vận động tranh cử, ông Trump vẫn tham dự phiên tòa bắt đầu hôm 16.1, liên quan cáo buộc phỉ báng cựu nhà báo Elizabeth Jean Carroll hồi năm 2019, sau khi bà tố cáo ông cưỡng bức mình từ nhiều năm trước.

Trước đó tại phiên tòa lần 1 hôm 9.5.2023, bồi thẩm đoàn kết luận cựu tổng thống phải trả 5 triệu USD bồi thường về hành vi lạm dụng tình dục và sau đó phỉ báng bà Carroll.

Bà Carroll (81 tuổi) yêu cầu ông Trump phải bồi thường tổn thất ít nhất 10 triệu USD.

Thẩm phán Kaplan cho hay phiên tòa lần 1 đã kết luận về vi phạm của ông Trump nên phiên tòa lần 2 này sẽ chỉ xem xét mức tiền mà cựu tổng thống phải trả cho bà Carroll.

Đối thủ tranh cử của ông Trump tung cờ trắng

Ông Trump luôn bác bỏ mọi cáo buộc vi phạm, đồng thời cho rằng bà Carroll thêu dệt chuyện họ từng gặp nhau để quảng bá cho quyển hồi ký của mình.

Trước khi tòa bị hoãn, luật sư Habba cho biết Trump đã lên kế hoạch cung cấp lời khai sau phần trình bày từ luật sư của bà Carroll. Luật sư của bà Carroll cho hay chỉ còn "rất ít" nội dung cần trình bày.

Các luật sư Habba và Michael Madaio đã xét nghiệm âm tính với Covid-19 hôm 21.1. Họ và ông Trump đều không đeo khẩu trang tại tòa. Trong thời gian tòa hoãn xét xử, ông Trump đã đến bang New Hampshire vận động tranh cử vào giờ chót, trước khi đảng Cộng hòa tại tiểu bang này chọn ứng viên tranh cử tổng thống vào ngày 23.1.