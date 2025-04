Được mùa cá cơm nhờ thời tiết thuận lợi, làng chài ven biển Phú Yên tất bật cả ngày

Tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào, sẵn có, các làng biển của tỉnh Phú Yên như: Mỹ Quang (xã An Chấn, H.Tuy An), Long Thủy (xã An Phú, TP.Tuy Hòa), Gành Đỏ (xã Xuân Thọ 2, TX.Sông Cầu) chế biến nước mắm nổi tiếng bao đời nay