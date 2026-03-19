Được mùa tỏi Lý Sơn - Quảng Ngãi nhưng nông dân 'thua giá'

Tỏi Lý Sơn trúng mùa, nông dân vẫn 'đắng lòng' vì giá rớt

Những ngày giữa tháng 3.2026, không khí thu hoạch tỏi Lý Sơn đang diễn ra khẩn trương khắp các cánh đồng trên đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Từng bó tỏi trắng được nhổ lên, rũ cát, xếp thành hàng dài chờ vận chuyển.

Với nhiều hộ dân ở đặc khu Lý Sơn, đây lẽ ra phải là thời điểm vui nhất trong năm sau nhiều tháng đầu tư công sức. Thế nhưng, nỗi lo về giá cả lại phủ bóng lên niềm vui ấy...

Gia đình ông Đặng Hạnh đang thu hoạch tỏi ở đặc khu Lý Sơn ẢNH: ĐỨC PHONG

Gia đình ông Đặng Hạnh, một hộ trồng tỏi lâu năm ở đặc khu Lý Sơn, đang tất bật thu hoạch vụ đông xuân. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, ruộng tỏi của gia đình ông phát triển tốt, ít sâu bệnh, năng suất đạt khá cao, bình quân mỗi sào từ 500 - 600 kg tỏi tươi. Tuy nhiên, theo ông Hạnh, mức giá hiện tại chỉ dao động từ 30.000 - 35.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với những năm trước.

"Giá như vậy là không bằng mấy năm trước. Làm thì vẫn vậy nhưng giá thành lại thấp hơn", ông Hạnh chia sẻ.

Nhiều hộ trồng tỏi khác tại Lý Sơn cũng đang đối mặt với bài toán tương tự, khi chi phí đầu tư cho mỗi vụ sản xuất ngày càng cao.

Theo người dân địa phương, để canh tác một sào tỏi Lý Sơn hiện nay cần khoảng 20 triệu đồng, bao gồm giống, phân bón, công chăm sóc và đặc biệt là chi phí tưới nước. Với mức đầu tư này, giá tỏi tươi phải đạt từ 50.000 đồng/kg trở lên thì người trồng mới có lãi.

Tuy nhiên, thực tế thị trường lại đang đi ngược kỳ vọng. Giá tỏi liên tục ở mức thấp, thậm chí có thời điểm xuống dưới ngưỡng hòa vốn, khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh "lấy công làm lời".

Người dân chở tỏi Lý Sơn đi phơi khô ẢNH: ĐỨC PHONG

Bà Phạm Thị Thy, một nông dân có nhiều năm gắn bó với cây tỏi ở đặc khu Lý Sơn, cho biết trước đây tỏi và hành từng giúp nhiều hộ dân trên đảo vươn lên khá giả. Nhưng vài năm trở lại đây, việc trồng tỏi ngày càng khó khăn.

"Bây giờ, nhiều nơi trồng tỏi quá nên giá không còn như trước. Đất ở đây cũng không còn màu mỡ, phải tưới nhiều nước, bón nhiều phân hơn. Hồi xưa trồng xuống chỉ tưới vài lần là được, giờ thì tưới suốt", bà Thy nói.

Những thay đổi về điều kiện canh tác cùng với áp lực thị trường khiến cây trồng từng được xem là "vàng trắng" của đảo dần mất đi lợi thế.

Sản lượng cao, người trồng vẫn chật vật đầu ra

Theo thống kê, vụ tỏi đông xuân 2025 - 2026, toàn đặc khu Lý Sơn xuống giống khoảng 314 ha. Đến thời điểm hiện tại, người dân đã thu hoạch hơn 50% diện tích, với năng suất ước đạt khoảng 80 tạ/ha - mức được xem là khá cao so với nhiều năm gần đây.

Củ tỏi Lý Sơn năm nay rất to, chắc, đều ẢNH: ĐỨC PHONG

Tuy nhiên, nghịch lý "được mùa, mất giá" tiếp tục lặp lại. Sản lượng tăng nhưng giá thu mua lại giảm, khiến tổng thu nhập của người trồng không như kỳ vọng.

Ông Nguyễn Đạo, Phó chủ tịch thường trực UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết vụ tỏi năm nay nhìn chung đạt về năng suất nhưng giá tỏi lại đang ở mức thấp, chỉ khoảng 30.000 đồng/kg, khiến người dân không khỏi lo lắng.

"Để tránh điệp khúc được mùa, mất giá, địa phương mong muốn các cấp, ngành và doanh nghiệp cùng vào cuộc, tìm đầu ra ổn định để nâng giá trị tỏi Lý Sơn", ông Đạo nói.

Tỏi được mùa nhưng giá thành lại thấp, khiến niềm vui của nông dân đặc khu chưa trọn vẹn ẢNH: ĐỨC PHONG

Tỏi từ lâu đã trở thành sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, gắn liền với thương hiệu và sinh kế của người dân Lý Sơn. Tuy nhiên, sự phụ thuộc lớn vào thị trường tự do, thiếu liên kết tiêu thụ bền vững khiến giá cả luôn bấp bênh.

Hiện nay, phần lớn tỏi Lý Sơn sau khi thu hoạch vẫn được tiêu thụ qua thương lái, chưa có nhiều doanh nghiệp tham gia bao tiêu sản phẩm lâu dài. Điều này khiến nông dân luôn ở thế bị động, dễ bị ảnh hưởng khi thị trường biến động.

Cánh đồng tỏi ở đặc khu Lý Sơn ẢNH: HẢI PHONG

Bên cạnh đó, việc mở rộng diện tích trồng tỏi ở nhiều địa phương khác cũng góp phần làm tăng nguồn cung, tạo áp lực cạnh tranh trực tiếp lên tỏi Lý Sơn.

Trước thực tế này, chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp nhằm ổn định đầu ra, như kết nối doanh nghiệp, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, phát triển sản phẩm chế biến sâu… Tuy nhiên, đây là bài toán không thể giải quyết trong "một sớm một chiều".