Dược mỹ phẩm Trioderma ký kết hợp tác chiến lược cùng VIETMEDI Healthcare Center

Ngày 17.10, tại Hội thảo Ngày Phụ nữ Việt Nam với chủ đề "Giải Mã Bí Mật Làn Da Khỏe - Hiểu Đúng & Chăm Đúng Với Công Nghệ Hiện Đại", lễ ký kết Hợp tác chiến lược giữa Trioderma và VIETMEDI Healthcare Center - Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần Y khoa VIETMEDI đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Sự kiện ký kết đã đánh dấu cho bước hợp tác toàn diện trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị da an toàn, khoa học, hướng đến phát triển bền vững và mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng.

Đến với sự kiện đặc biệt này, các khách mời đã có cơ hội trải nghiệm thực tế công nghệ soi da bằng máy kỹ thuật số phân tích chuyên sâu, hiểu rõ hơn về tình trạng da của mình cũng như được tư vấn 1 - 1 với các bác sĩ da liễu hàng đầu. Bên cạnh đó, khách mời còn nhận được những phần quà hấp dẫn như bộ 3 sản phẩm chăm sóc da dầu mụn đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Trioderma, các voucher tư vấn, chăm sóc da.

Bộ ba sản phẩm chăm sóc da mụn Trioderma nhận được sự quan tâm và tìm hiểu từ các khách mời tham dự và các chuyên gia chuyên môn. Thành phần khoa học chăm sóc da mụn tại nhà chuẩn Y Khoa là điểm ấn tượng, trong đó mỗi sản phẩm đảm nhận một vai trò riêng tạo thành một chu trình chăm da tối giản nhưng hiệu quả, giảm dầu, mụn, mờ vết thâm và ngăn ngừa mụn quay trở lại.

Đến với phần chia sẻ chuyên đề chuyên môn, Bác sĩ CKI Nguyễn Thanh Trường, đại diện thương hiệu Trioderma và BS. Nguyễn Thụy Thùy Dương đã mang đến những kiến thức da liễu hữu ích. Đồng thời, các khách mời đặt những câu hỏi thiết thực liên quan đến tình trạng da riêng và nhận lại những chia sẻ thiết thực từ các bác sĩ, từ đó biết cách lựa chọn những phương pháp chăm sóc da đúng cách.

Đại diện Trioderma cho biết sự kiện hợp tác với VIETMEDI là bước tiến quan trọng trong việc mang các sản phẩm chăm sóc da mụn an toàn đến với khách hàng, mang đến những trải nghiệm hoàn hảo dành cho người tiêu dùng, cũng như cung cấp giải pháp da liễu hiệu quả, thân thiện. Việc kết hợp các sản phẩm chăm da khoa học cùng các liệu trình công nghệ cao từ VIETMEDI cho phép mang đến hiệu quả vượt trội, giảm mụn và ngăn ngừa hình thành sẹo rỗ. Đồng thời góp phần giúp khách hàng chăm sóc da đúng cách sau các liệu trình điều trình điều trị chuyên sâu cùng các thiết bị hiện đại tại trung tâm.

Dấu ấn Trioderma trên hành trình chăm sóc làn da Việt

Thương hiệu dược mỹ phẩm Trioderma mới ra mắt thị trường Việt Nam giai đoạn đầu 2025 nhưng đã nhanh chóng đặt những dấu ấn vững chắc trong hành trình chinh phục khách hàng Việt. Bên cạnh nghiên cứu và sản xuất các dòng sản phẩm chăm sóc da dầu mụn dành riêng cho làn da người Việt, Trioderma còn tích cực đồng hành, tham gia các hoạt động cộng đồng. Trước đó, thương hiệu Dược mỹ phẩm đã có chuỗi hoạt động đồng hành cùng sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Tây Nguyên... Bên cạnh đó là các sự kiện, hội thảo da liễu chuyên môn như ICAD, Hội nghị khoa học da liễu và chống lão hóa...

Trioderma cho biết thương hiệu không chỉ mang đến những sản phẩm skincare chuẩn Y Khoa mà còn đồng hành và hướng người tiêu dùng Việt đến với các chu trình chăm sóc da an toàn thông qua các hoạt động chia sẻ kiến thức, trải nghiệm thực tế. Xây dựng cộng đồng yêu và chăm da khoa học chính là mục tiêu mà Trioderma hướng đến. Thương hiệu bật mí sẽ tiếp tục góp mặt trong nhiều sự kiện da liễu học đường hơn nữa để mang Trioderma đến gần hơn với các bạn trẻ đang gặp các vấn đề về mụn.

Trioderma đang phân phối 3 dòng sản phẩm gồm Gel rửa mặt, Gel chấm mụn và Serum giảm mụn, mờ thâm. Trong đó, Serum Trioderma dù mới ra mắt đầu tháng 10 nhưng nhanh chóng trở thành "best - seller" mới của hãng khi đã bán ra hơn 2.000 sản phẩm ngay ngày đầu ra mắt. Trioderma cũng được các chuyên gia da liễu tin chọn và sử dụng trong các liệu trình điều trị da chuyên sâu. Hiện sản phẩm đang được phân phối tại các hệ thống trên toàn quốc.