Được người Việt tin yêu, Saigon Co.op tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều danh hiệu danh

Co.opmart đạt giải Dấu ấn thương hiệu tại Lễ trao giải Thương hiệu Vàng 2026

Từ những ghi nhận quốc tế, Thương hiệu Quốc gia đến sự tôn vinh của Thành phố nơi khởi nguồn, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vị thế và dấu ấn của một thương hiệu bán lẻ Việt.

Niềm tự hào nhân đôi trong ngày 13.10

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 2026, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) đón nhận niềm vui khi liên tiếp được vinh danh tại hai giải thưởng uy tín của thành phố: "Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2026" và "Thương hiệu Vàng TP.HCM năm 2026". Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, mà còn là niềm tự hào của một thương hiệu bán lẻ Việt đã bền bỉ đồng hành cùng thành phố và người tiêu dùng qua nhiều thế hệ.

Saigon Co.op được công nhận là Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2026



Tại Lễ tôn vinh "Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026" ngày 13.10, bà Diệp Hồng Di - Phó tổng giám đốc Saigon Co.op, đại diện doanh nghiệp nhận danh hiệu "Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2026". Chương trình do UBND TP.HCM chỉ đạo, chủ trì và Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức, nhằm ghi nhận những doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố. Được tổ chức định kỳ hai năm một lần, giải thưởng năm nay vinh danh 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân. Bên cạnh hiệu quả hoạt động, kỳ xét chọn năm 2026 chú trọng các yếu tố đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững theo định hướng ESG, phản ánh yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực thích ứng và trách nhiệm của doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Niềm vui tiếp tục được nối dài trong tối cùng ngày tại Trung tâm Hội nghị GEM Center (TP.HCM), khi Saigon Co.op được xướng tên trong danh sách 50 doanh nghiệp đạt Giải thưởng "Thương hiệu Vàng TP.HCM năm 2026". Đại diện Saigon Co.op, bà Diệp Hồng Di - Phó tổng giám đốc, tiếp tục đại diện đón nhận danh hiệu này.

Nhân viên Co.opmart luôn tận tâm và ân cần phục vụ khách hàng

Đáng tự hào hơn, tại lễ trao giải năm nay, Saigon Co.op tiếp tục được ghi nhận với hai danh hiệu "Co.opmart được công nhận là Dấu ấn Thương hiệu" và "Saigon Co.op đạt danh hiệu Top 10 Thương hiệu Vàng được người tiêu dùng yêu thích". Đây là sự ghi nhận đặc biệt ý nghĩa trong năm Co.opmart kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển, khẳng định sức sống bền bỉ của một thương hiệu bán lẻ thuần Việt, đồng thời cho thấy vị trí vững chắc của Co.opmart trong lòng người tiêu dùng. Nếu danh hiệu "Dấu ấn Thương hiệu" ghi nhận hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu qua ba thập kỷ, thì việc góp mặt trong Top 10 Thương hiệu Vàng được người tiêu dùng yêu thích càng làm nổi bật giá trị của niềm tin, sự gắn bó và tình cảm mà hàng triệu khách hàng đã dành cho Saigon Co.op trong suốt những năm qua.

Với chủ đề "Kiến tạo động lực tăng trưởng mới", giải thưởng "Thương hiệu Vàng TP.HCM năm 2026" tôn vinh những thương hiệu không ngừng nâng cao uy tín trên thị trường, chủ động ứng dụng công nghệ, thực hành ESG và hướng đến tăng trưởng bền vững. Qua các kỳ tổ chức, giải thưởng góp phần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của thành phố.

Liên tiếp khẳng định vị thế tại các giải thưởng quốc gia và khu vực

Co.opmart luôn là sự lựa chọn với sứ mệnh phục vụ bữa cơm cho các gia đình Việt

Từ đầu năm 2026 đến nay, Saigon Co.op nổi bật với hàng loạt chương trình kỷ niệm 30 năm thương hiệu Co.opmart, đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong hành trình phát triển của bán lẻ thuần Việt hiện đại với nhiều thành tích nổi bật. Trước hai giải thưởng của TP.HCM, nhà bán lẻ Việt đã đón nhận 2 hạng mục Giải thưởng Bán lẻ châu Á 2026 là Nhà bán lẻ nội địa của năm - Việt Nam và Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm - Việt Nam. Ngoài ra, hệ thống siêu thị Co.opmart tiếp tục được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026.

Khởi đầu từ siêu thị Co.opmart đầu tiên tại Cống Quỳnh, sau ba thập kỷ, Saigon Co.op đã phát triển hệ sinh thái bán lẻ đa mô hình với hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, phục vụ gần một triệu lượt khách mỗi ngày. Co.opmart từ một thương hiệu siêu thị của thành phố đã trở thành điểm mua sắm thân thuộc của nhiều thế hệ gia đình Việt. Trên hành trình ấy, Saigon Co.op luôn kiên định với vai trò nhà bán lẻ thuần Việt, duy trì tỷ trọng hàng Việt trên 90%, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm trong nước và kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà sản xuất Việt với thị trường tiêu dùng hiện đại.

Giữ vững giá trị Việt, kiến tạo tương lai bền vững

Tinh thần, thái độ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp đã làm nên Thương hiệu Vàng của thành phố trong suốt 30 năm qua

Đằng sau những danh hiệu là nỗ lực không ngừng đổi mới của Saigon Co.op nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với thị trường bán lẻ hiện đại. Doanh nghiệp đẩy mạnh tái cấu trúc, chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử qua Co.op Online, hiện đại hóa không gian mua sắm và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Song song với phát triển hàng nhãn riêng Co.op và tăng cường liên kết với các nhà cung cấp trong nước, Saigon Co.op tích cực thúc đẩy tiêu dùng xanh thông qua các giải pháp tiết giảm túi ni lông, khuyến khích sử dụng túi tái sử dụng và đóng gói hàng hóa bằng thùng carton. Trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được lan tỏa với những chương trình an sinh xã hội thiết thực, hướng đến giá trị bền vững.

Được xây dựng và gắn bó cùng hành trình phát triển của thành phố mang tên Bác, Saigon Co.op luôn phát huy tinh thần năng động, đổi mới và trách nhiệm với cộng đồng. Những thành quả đạt được hôm nay là sự ghi nhận về giá trị thương hiệu và niềm tin yêu của nhiều thế hệ khách hàng Việt. Trên chặng đường phía trước, Saigon Co.op tiếp tục kiên định với sứ mệnh "Siêu thị Việt, do người Việt xây dựng, vì người Việt phục vụ", gìn giữ những giá trị cốt lõi đã làm nên bản sắc thương hiệu suốt 30 năm qua và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.