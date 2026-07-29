Dược sĩ Tiến: Tôi chưa từng làm vương miện nào quá 24 triệu đồng

Ngày 28.7, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026 chính thức tung trailer chương trình, mở ra hành trình tìm kiếm và tôn vinh những nữ sinh Việt Nam. Theo Dược sĩ Tiến, trailer sử dụng khá nhiều công nghệ VFX (Visual Effects - kỹ xảo hình ảnh) và khoảng 50 người tham gia sản xuất trong khoảng 10 ngày. Vì vậy, chi phí tổ chức cuộc thi này không thể nào dưới 1 tỉ đồng.



Dược sĩ Tiến không đầu tư quá nhiều kinh phí vào việc chế tác vật phẩm đăng quang Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, Dược sĩ Tiến lại thẳng thắn cho biết mình không đầu tư quá nhiều kinh phí vào việc chế tác vật phẩm đăng quang. "Vương miện của nhà tôi chưa bao giờ vượt quá con số 24 triệu đồng đâu. Từ xưa đến giờ tôi làm vương miện chỉ có mười mấy hai mươi triệu thôi. Còn nhà chế tác nào thì thật sự là tôi cũng không nhớ tên nên bây giờ nói sai thì kỳ quá. Tuy nhiên, chúng tôi đã có ý tưởng và đang làm rồi mà ý tưởng cũng độc đáo lắm", Dược sĩ Tiến chia sẻ.

Dược sĩ Tiến khẳng định không dùng thí sinh để gây chú ý cho chương trình

Theo ban tổ chức, chất lượng thí sinh năm nay khá tốt nên thử thách của các bạn có phần khó khăn hơn. Mỗi bài kiểm tra đều đòi hỏi khả năng tư duy, phân tích và phù hợp với năng lực của từng sinh viên thay vì đó chỉ là những phần trả lời được học thuộc lòng. Bên cạnh đó, Dược sĩ Tiến khẳng định không dùng thí sinh để gây chú ý cho chương trình. Thế nên, những câu nói có thể gây tranh cãi đều được cắt bỏ.

Diễn viên Thanh Thúy, Trác Thúy Miêu đồng hành với Dược sĩ Tiến trong Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026 Ảnh: NVCC

"Những thí sinh của tôi đều là sinh viên còn đi học, trong quá trình tham gia cuộc thi không thể tránh việc phạm sai lầm. Tuy nhiên, các bạn biết và sửa sai là được, không cần thiết đưa lên để khiến sinh viên bị công kích. Những tập phát sóng của chúng tôi đều mang tính giáo dục, lan truyền thông điệp tích cực tới các bạn trẻ", anh nói.

Thông qua chuỗi thử thách và các buổi huấn luyện cùng đội ngũ chuyên gia, các thí sinh sẽ trải qua hành trình rèn luyện, khám phá năng lực và hoàn thiện bản thân. Mỗi thử thách không chỉ là cơ hội để thể hiện tài năng mà còn giúp các nữ sinh phát triển khả năng thích nghi, tư duy, kỹ năng làm việc và bản lĩnh trước những tình huống thực tế. 4 tập của Master Class mang đến góc nhìn gần gũi và giàu cảm xúc về quá trình trưởng thành của các thí sinh. Thông tin về lịch phát sóng chính thức và các hoạt động tiếp theo của chương trình sẽ được ban tổ chức công bố trong thời gian tới.