Được xướng tên, HLV Mourinho đăng thông điệp bất ngờ cảm ơn CĐV AS Roma

"Tôi muốn cảm ơn những người hâm mộ đã hát vang tên tôi trên khán đài sân Olimpico. Tôi thường không muốn trở thành tâm điểm chú ý, vì tôi tin rằng mọi công lao sẽ thuộc về các cầu thủ đang chiến đấu trên sân. Nhưng tôi đánh giá cao sự thể hiện tình yêu của các bạn", HLV Mourinho viết trong thông điệp đăng trên tài khoản Instagram ngay sau trận đấu AS Roma thắng Udinese (3-1) ngày 27.11, tại vòng 13 giải Serie A (Ý).

HLV Mourinho đăng thông điệp trên mạng xã hội Instagram HLV Mourinho/Instagram

Trận thắng giúp AS Roma có 3 trận bất bại gần đây kể từ sau trận thua Inter Milan 0-1, với 2 thắng và 1 hòa, vươn lên vị trí thứ 5 giải Serie A chỉ còn kém đội tốp 4 là Napoli 3 điểm.

Sự trở lại mạnh mẽ của AS Roma sau giai đoạn đầu mùa thi đấu rất thất thường, đang thắp lại hy vọng lớn trong cuộc đua tốp 4 giải Serie A - mục tiêu hàng đầu của đội bóng thành Rome ở mùa giải 2023 - 2024.

Đây cũng là mục tiêu quan trọng vì nếu đạt được sẽ góp phần quyết định khả năng HLV Mourinho được gia hạn hợp đồng, để tiếp tục dẫn dắt AS Roma thêm từ 1 đến 2 mùa nữa.

Gần đây, HLV Mourinho đã thể hiện ý định muốn gia hạn hợp đồng mới với AS Roma và hoàn tất vào tháng 3 hoặc 4 trước khi hợp đồng hiện nay hết hạn vào cuối mùa giải (30.6). Giới CĐV AS Roma cũng mong muốn nhà cầm quân người Bồ Đào Nha làm việc ở sân Olimpico lâu dài. Họ đã đăng thông điệp: "Mourinho và AS Roma là tình yêu vĩnh cữu".

Dybala góp công trong trận thắng của AS Roma trước Udinese tỷ số 3-1 ngày 27.11 AFP

Về thông điệp đầy ẩn ý trên mạng xã hội Instagram của HLV Mourinho, theo trang RomaPress (Ý): "Đây là động thái nhà cầm quân này muốn đề cập tới khả năng gia hạn hợp đồng. Tất cả chỉ còn chờ tín hiệu từ ban lãnh đạo AS Roma. Giới CĐV đội bóng thành Rome đang hối thúc ban lãnh đạo đội bóng phải sớm cột chặt HLV Mourinho, vì vào mùa hè tới các CLB ở Ả Rập Xê Út đã sẵn sàng đưa chiến lược gia Bồ Đào Nha này đến giải Saudi Pro League".