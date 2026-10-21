Dưới 750 triệu, chọn xe Trung Quốc Omoda C5 hay xe Nhật Toyota Yaris Cross?

Đều thuộc phân khúc SUV đô thị hạng B và có giá dưới 750 triệu đồng, Toyota Yaris Cross hybrid và Omoda C5 SHS-H Flagship đều là những mẫu xe xăng lai điện đáng cân nhắc trong thời điểm này. Bỏ qua yếu tố nguồn gốc thương hiệu, liệu đâu là mẫu xe phù hợp với người mua ô tô lần đầu?

Dưới đây là những so sánh khách quan dựa trên thông số kỹ thuật, trang bị của cả hai mẫu xe này:

Xét ở góc độ tổng thể, Toyota Yaris Cross có thiết kế cân đối, hài hòa theo phong cách SUV, phù hợp với nhiều độ tuổi khách hàng khác nhau. Ngược lại, Omoda C5 SHS-H có tạo hình phá cách, thể thao hợp thị hiếu người trẻ.

Dù kích thước tổng thể của mẫu xe Trung Quốc lớn hơn "đối thủ" Nhật Bản nhưng chiều dài trục cơ sở lại ngắn hơn 10 mm. Ngoài ra, khoảng sáng gầm của C5 SHS-H cũng thấp hơn Yaris Cross 42 mm.

Omoda C5 SHS-H Flagship và Toyota Yaris Cross hybrid đều là những phiên bản cao cấp của hai dòng xe này. Chính vì vậy nên trang bị ngoại thất khá tương đồng như đèn pha LED, cảm biến bật/tắt đèn tự động, cảm biến gạt mưa...

Bên trong khoang lái, thiết kế nội thất C5 SHS-H nịnh mắt hơn với cụm màn hình đôi đồng kích thước 12,3 inch; trang bị cũng nhỉnh hơn khi hàng ghế trước có tính năng sưởi và làm mát, hệ thống 8 loa Sony, điều hòa 2 vùng độc lập...

Về khả năng vận hành, cả hai mẫu xe này đều trang bị hệ động lực hybrid nhưng có nhiều khác biệt. Công suất và sức kéo của hệ thống hybrid trên Toyota Yaris Cross thấp hơn nhiều khi so sánh với Omoda C5 SHS-H. Ngoài ra, cả hai mẫu xe này đều dùng hệ dẫn động cầu trước, kích thước mâm lốp tương đồng và có 2 - 3 chế độ lái.

Xét ở các công nghệ an toàn, Toyota Yaris Cross hybrid và Omoda C5 SHS-H Flagship đều được trang bị nhiều hệ thống an toàn cơ bản và công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với nhiều tính năng hữu ích khi đi trong phố hoặc ngoài đô thị.

Omoda C5 SHS-H Flagship có giá khởi điểm cao hơn 21 triệu đồng so với Toyota Yaris Cross hybrid. Mẫu SUV Trung Quốc hướng tới nhóm khách hàng là người trẻ, năng động, thích công nghệ và lái phấn khích. Trong khi đó, Toyota Yaris Cross phù hợp với những người "ăn chắc mặc bền", thích kiểu dáng thiết kế hài hòa, cân đối.