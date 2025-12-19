Dương Ái Vy - chủ nhân câu hát 'Lấy cây kim may đồ' giờ ra sao?

Dương Ái Vy kết hợp với Cao Sĩ Hùng

Thời gian vừa qua, câu hát "Lấy cây kim may đồ/Rồi khâu cái túi xong bắt trái tim anh bỏ vô" trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Câu hát xuất phát từ ca khúc Mua cua anh làm bồ của Dương Ái Vy. Giai điệu đậm chất miền Tây cùng với ca từ dễ nghe chính là yếu tố giúp bản nhạc này đạt hơn 30 triệu lượt xem trên YouTube.

Nhiều khán giả nhận xét Dương Ái Vy đang lặp lại chính mình và nếu muốn đi đường dài thì nên có sự thay đổi phù hợp để duy trì "sức nóng" Ảnh: NVCC

Sau khi bài hát này thịnh hành, Dương Ái Vy nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và đồng nghiệp. Vừa qua, cô "bắt tay" với Cao Sĩ Hùng trong hai sản phẩm âm nhạc là Phải lòng cô bé ngày xưa và Gặp nhau làm ngơ. Nhờ màn tương tác tự nhiên, nhiều khán giả cho rằng Cao Sĩ Hùng đã phải lòng Dương Ái Vy. Tuy nhiên, cả hai chỉ là đồng nghiệp và có chung dòng nhạc sở trường. Dương Ái Vy cho biết hai anh em kết hợp với nhau rất ăn ý nên sẽ còn tiếp tục song ca trong thời gian tới. Thời gian gần đây, Dương Ái Vy cũng có ra mắt một số ca khúc mới có giai điệu tương tự như Ghệ mình mình thương, Bà xã của anh... nhưng chưa thể vượt qua được "cái bóng" của Muốn cua anh làm bồ.

Nếu Dương Ái Vy là một cái tên mới mẻ của làng nhạc Việt thì Cao Sĩ Hùng lại có thời gian hoạt động nghệ thuật khá lâu. Đam mê âm nhạc từ nhỏ và thần tượng ca sĩ Lâm Hùng nên anh quyết tâm theo đuổi nghệ thuật. Anh từng hợp tác với nhiều ca sĩ nổi tiếng như NSƯT Kim Tiểu Long, ca sĩ Saka Trương Tuyền, Hồ Việt Trung, Lưu Chí Vỹ...

Cao Sĩ Hùng song ca ăn ý với Dương Ái Vy trong bài hát Gặp nhau làm ngơ và Phải lòng cô bé ngày xưa Ảnh: NVCC

"Thời gian đầu mới lên TP.HCM thực hiện ước mơ, tôi gặp rất nhiều khó khăn và áp lực. Phải ở nhà thuê, trang phục biểu diễn cũng không đủ tiền mua. Cũng may thời gian đó, tôi được ca sĩ Lưu Chí Vỹ thương tình tặng cho mấy bộ đồ đi diễn, tôi mừng lắm vì được mặc đồ của ca sĩ nổi tiếng. Tôi luôn biết ơn anh Lưu Chí Vỹ, anh Bình Mập đã cho tôi những ân tình này. So với các đồng nghiệp khác, tôi phải luôn cố gắng gấp đôi để bám trụ được với nghề", Cao Sĩ Hùng chia sẻ.

Trong thời gian sắp tới, ngoài việc hợp tác với Dương Ái Vy thì Cao Sĩ Hùng cũng thực hiện MV liên khúc xuân để gởi tặng đến khán giả yêu thương trong dịp chào năm mới 2026.