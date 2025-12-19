Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Dương Ái Vy - chủ nhân câu hát 'Lấy cây kim may đồ' giờ ra sao?

Minh Hy
Minh Hy
19/12/2025 18:20 GMT+7

Bên cạnh những sản phẩm cá nhân, Dương Ái Vy - chủ nhân câu hát 'Lấy cây kim may đồ' còn song ca với Cao Sĩ Hùng để tăng độ nhận diện của mình với khán giả.

Dương Ái Vy kết hợp với Cao Sĩ Hùng

Thời gian vừa qua, câu hát "Lấy cây kim may đồ/Rồi khâu cái túi xong bắt trái tim anh bỏ vô" trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Câu hát xuất phát từ ca khúc Mua cua anh làm bồ của Dương Ái Vy. Giai điệu đậm chất miền Tây cùng với ca từ dễ nghe chính là yếu tố giúp bản nhạc này đạt hơn 30 triệu lượt xem trên YouTube. 

- Ảnh 1.

Nhiều khán giả nhận xét Dương Ái Vy đang lặp lại chính mình và nếu muốn đi đường dài thì nên có sự thay đổi phù hợp để duy trì "sức nóng"

Ảnh: NVCC

Sau khi bài hát này thịnh hành, Dương Ái Vy nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và đồng nghiệp. Vừa qua, cô "bắt tay" với Cao Sĩ Hùng trong hai sản phẩm âm nhạc là Phải lòng cô bé ngày xưa Gặp nhau làm ngơ. Nhờ màn tương tác tự nhiên, nhiều khán giả cho rằng Cao Sĩ Hùng đã phải lòng Dương Ái Vy. Tuy nhiên, cả hai chỉ là đồng nghiệp và có chung dòng nhạc sở trường. Dương Ái Vy cho biết hai anh em kết hợp với nhau rất ăn ý nên sẽ còn tiếp tục song ca trong thời gian tới. Thời gian gần đây, Dương Ái Vy cũng có ra mắt một số ca khúc mới có giai điệu tương tự như Ghệ mình mình thương, Bà xã của anh... nhưng chưa thể vượt qua được "cái bóng" của Muốn cua anh làm bồ.

Nếu Dương Ái Vy là một cái tên mới mẻ của làng nhạc Việt thì Cao Sĩ Hùng lại có thời gian hoạt động nghệ thuật khá lâu. Đam mê âm nhạc từ nhỏ và thần tượng ca sĩ Lâm Hùng nên anh quyết tâm theo đuổi nghệ thuật. Anh từng hợp tác với nhiều ca sĩ nổi tiếng như NSƯT Kim Tiểu Long, ca sĩ Saka Trương Tuyền, Hồ Việt Trung, Lưu Chí Vỹ... 

- Ảnh 2.

Cao Sĩ Hùng song ca ăn ý với Dương Ái Vy trong bài hát Gặp nhau làm ngơ Phải lòng cô bé ngày xưa

Ảnh: NVCC

"Thời gian đầu mới lên TP.HCM thực hiện ước mơ, tôi gặp rất nhiều khó khăn và áp lực. Phải ở nhà thuê, trang phục biểu diễn cũng không đủ tiền mua. Cũng may thời gian đó, tôi được ca sĩ Lưu Chí Vỹ thương tình tặng cho mấy bộ đồ đi diễn, tôi mừng lắm vì được mặc đồ của ca sĩ nổi tiếng. Tôi luôn biết ơn anh Lưu Chí Vỹ, anh Bình Mập đã cho tôi những ân tình này. So với các đồng nghiệp khác, tôi phải luôn cố gắng gấp đôi để bám trụ được với nghề", Cao Sĩ Hùng chia sẻ.

Trong thời gian sắp tới, ngoài việc hợp tác với Dương Ái Vy thì Cao Sĩ Hùng cũng thực hiện MV liên khúc xuân để gởi tặng đến khán giả yêu thương trong dịp chào năm mới 2026.

Tin liên quan

Chủ nhân hit 'Ghen Cô Vy': Thời gian qua tôi gần như không gặp gỡ ai

Chủ nhân hit 'Ghen Cô Vy': Thời gian qua tôi gần như không gặp gỡ ai

Sau thời gian yên ắng, chủ nhân hit 'Ghen Cô Vy' - ca sĩ Min trở lại với album phòng thu thứ hai. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu màn tái xuất của nữ ca sĩ 8X sau gần 3 năm chịu nhiều tổn thương.

Khám phá thêm chủ đề

Lấy cây kim may đồ dương ái vy cao sĩ hùng Miền Tây
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận