Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), công tác thi công xây dựng và chuẩn bị vận hành Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn tổng lực nhằm bảo đảm mục tiêu chính thức đưa dự án vào khai thác từ 0 giờ ngày 24.12.

Hiện nay, ACV đã thiết lập chi tiết các mốc tiến độ cho từng hạng mục từ hoàn thiện hạ tầng, lắp đặt thiết bị, nghiệm thu kỹ thuật đến chạy thử các kịch bản vận hành thực tế.

ACV cùng các hãng hàng không đang gấp rút chuẩn bị cho những chuyến bay đầu tiên khai trương siêu sân bay Long Thành vào 24.12 ẢNH: VNA

Theo lộ trình phân kỳ, sân bay Long Thành sẽ vận hành theo 3 giai đoạn với quy mô tăng dần: Giai đoạn 1 từ 24.12.2026 đến hết tháng 3.2027 (lịch bay mùa Đông 2026 - 2027); giai đoạn 2 từ tháng 4.2027 đến tháng 10.2027 (lịch bay mùa Hè 2027) và giai đoạn 3 bắt đầu từ tháng 10.2027 (lịch bay mùa Đông 2027). Trong giai đoạn đầu, sân bay sẽ ưu tiên phục vụ các đường bay nội địa và quốc tế chặng ngắn đã đăng ký.

Dự kiến, tổng sản lượng khai thác dự kiến tại Long Thành từ cuối tháng 12 đến hết ngày 27.3.2027 đạt tối đa 226 chuyến bay mỗi tuần. Trong đó, mạng bay nội địa chiếm tối đa 182 chuyến/tuần (tương đương 10 đến 26 chuyến/ngày) và quốc tế đạt 44 chuyến/tuần (tối đa 8 chuyến/ngày).

Cụ thể, Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên đăng ký khai thác các đường bay quốc tế đi Bắc Kinh, Quảng Châu, Hồng Kông và Manila với tần suất 44 chuyến/tuần. Ở thị trường nội địa, hãng đăng ký đường bay trục Long Thành - Hà Nội với tần suất 28 chuyến/tuần (4 chuyến/ngày). Vietnam Airlines đang phối hợp cùng ACV chuẩn bị để tổ chức thực hiện 2 chuyến bay thử nghiệm trong tháng 12 và hoàn thiện lịch bay chính thức ngay đầu tháng 12 để kịp cất cánh vào đúng ngày khai trương.

Vì sao 34 hãng hàng không quốc tế muốn lùi thời gian khai thác tại sân bay Long Thành?

Trong khi đó, Vietjet Air đăng ký khai thác tối đa 154 chuyến/tuần (22 chuyến/ngày) với đội hình 3 tàu bay Airbus A321 tăng cường theo từng chặng. Ngày đầu khai thác, hãng cũng dự kiến bố trí 1 tàu bay phục vụ tuyến Hà Nội; sang tuần thứ hai bổ sung tàu bay thứ hai mở rộng thêm tuyến Hải Phòng, Vinh; đến giữa tháng 1.2027 sẽ đưa vào tàu bay thứ ba để phủ sóng thêm các đường bay đến Đà Nẵng, Huế, Thanh Hóa và Phú Quốc.

Bên cạnh công tác chuẩn bị của các đơn vị hàng không, ACV cũng ghi nhận các kiến nghị nhằm tháo gỡ vướng mắc trong giai đoạn đầu khi sân bay vừa vận hành vừa tiếp tục hoàn thiện dự án. Trọng tâm là đẩy nhanh thủ tục phê duyệt giá vé để các hãng kịp mở bán trên hệ thống, tổ chức phân luồng giao thông đón tiếp khách nội địa lẫn quốc tế, đồng thời thúc đẩy tiến độ các tuyến giao thông kết nối giữa sân bay Long Thành với TP.HCM và vùng lân cận.



