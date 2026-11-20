Trong báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Chính phủ về các điều kiện và công tác chuẩn bị đưa Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành giai đoạn 1 vào vận hành, khai thác, hạ tầng kết nối giao thông là 1 trong những hạng mục được lưu ý.

Khu vực cầu Long Thành thuộc dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Bộ Xây dựng nêu quan điểm: Năng lực khai thác cảng hàng không không chỉ phụ thuộc vào hạ tầng của cảng hàng không mà còn cần đồng bộ về hệ thống giao thông kết nối, sự thuận lợi của dịch vụ vận tải công cộng chất lượng cao, bãi đỗ xe.

Bên cạnh đó, các tuyến đường tiếp cận cảng phải đáp ứng được lưu lượng khách đi đến Cảng hàng không vào giờ cao điểm, đảm bảo thời gian nối chuyến giữa CHKQT Tân Sơn Nhất và CHKQT Long Thành. Điều này rất quan trọng để các hãng hàng không, đặc biệt là các hãng hàng không của Việt Nam, xây dựng kế hoạch, lịch bay, đường bay một cách hiệu quả, thuận lợi cho hành khách đi đến CHKQT Long Thành.

Hiện nay, hệ thống giao thông kết nối giữa TP.HCM đến CHKQT Long Thành phụ thuộc hoàn toàn vào giao thông đường bộ. Trong khi đó, các tuyến đường cao tốc và nút giao An Phú vẫn đang trong quá trình thi công, theo kế hoạch thì dự kiến cơ bản hoàn thành toàn bộ vào đầu quý 2/2027.

"Do đó, đến thời điểm này chưa đánh giá được đầy đủ năng lực vận chuyển và khả năng phương án tổ chức giao thông và các tình huống phát sinh nếu có. Vì vậy, đề nghị UBND TP.HCM, thành phố Đồng Nai, VEC chỉ đạo nhà thầu tập trung nguồn lực, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; đồng thời có phương án dự phòng khi xảy ra ùn tắc, gián đoạn giao thông hoặc phát sinh nhu cầu vượt năng lực phục vụ" - Bộ Xây dựng kiến nghị.

Sơ đồ kết nối các tuyến giao thông đi Cảng HKQT Long Thành ĐỒ HỌA: BẢO NGUYỄN

Mới nhất, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM ngày 19.11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM đã thông tin khái quát phương án tập trung vào các tuyến giao thông kết nối từ TP.HCM đến sân bay Long Thành, đặc biệt là cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, quốc lộ 1, quốc lộ 51 và các tuyến đường kết nối liên vùng.

Trong đó, lực lượng chức năng chú trọng xác định các nút giao trọng điểm, vị trí bố trí lực lượng điều tiết, tuyến phân luồng chính và lộ trình thay thế. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng để chủ động xử lý những tình huống ùn ứ, sự cố giao thông có thể phát sinh khi lưu lượng phương tiện gia tăng.

PC08 cho biết, việc chuẩn bị phương án giao thông phục vụ sân bay Long Thành được đặt trong tổng thể các giải pháp bảo đảm giao thông dịp cao điểm cuối năm và thời gian tới.

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Để nâng cao hiệu quả kết nối giao thông và tạo thuận lợi cho hành khách trong giai đoạn đầu khai thác, ACV đề xuất nghiên cứu triển khai các giải pháp ưu tiên đối với hệ thống vận tải kết nối Cảng HKQT Long Thành, đặc biệt trên các hành lang giao thông trọng điểm giữa TP.HCM và sân bay.

Trong đó, các tuyến xe buýt sân bay và xe trung chuyển liên sân bay có thể được xem xét áp dụng cơ chế ưu tiên lưu thông tại một số nút giao thông quan trọng và trên các tuyến kết nối chính, góp phần bảo đảm tính ổn định về thời gian hành trình, nâng cao độ tin cậy của dịch vụ vận tải phục vụ hành khách hàng không.



