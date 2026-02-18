Dương Cẩm Lynh bị Kim Tuyến 'làm khó'

Sau phần khởi động, 5 mỹ nhân phim xưa bước vào phần thách của chương trình On Trending. Trong đó, Kim Tuyến yêu cầu Dương Cẩm Lynh phải nhảy theo một đoạn clip đang viral trên TikTok. Tuy đã làm mọi cách và nhờ Nhật Kim Anh hỗ trợ nhưng Dương Cẩm Lynh vẫn rất vất vả để thực hiện. Cô thừa nhận vũ đạo chính là sở đoản của mình.

Dù được Nhật Kim Anh hỗ trợ nhưng Dương Cẩm Lynh vẫn không thể nhảy đúng nhịp Ảnh: M.H

Chứng kiến phần biểu diễn trầy trật của Dương Cẩm Lynh, Quỳnh Lam không nhịn được cười và hài hước tiết lộ rằng nữ chính phim Mặt nạ máu dù hát hay nhưng không hiểu được nhịp phách trong âm nhạc.

Để xem các người đẹp phim xưa vượt thử thách như thế nào, mời quý vị khán giả đón xem chương trình On Trending trên các nền tảng Thanh Niên Online, kênh YouTube - fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.