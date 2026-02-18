Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Dương Cẩm Lynh bị Kim Tuyến 'làm khó'
Video

Dương Cẩm Lynh bị Kim Tuyến 'làm khó'

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
18/02/2026 22:24 GMT+7

Mặc dù được Nhật Kim Anh hướng dẫn nhưng Dương Cẩm Lynh vẫn không thể bắt được nhịp và nhảy đúng giai điệu một ca khúc trong phần thử thách của Kim Tuyến khiến hội chị em cười nghiêng ngả.

Sau phần khởi động, 5 mỹ nhân phim xưa bước vào phần thách của chương trình On Trending. Trong đó, Kim Tuyến yêu cầu Dương Cẩm Lynh phải nhảy theo một đoạn clip đang viral trên TikTok. Tuy đã làm mọi cách và nhờ Nhật Kim Anh hỗ trợ nhưng Dương Cẩm Lynh vẫn rất vất vả để thực hiện. Cô thừa nhận vũ đạo chính là sở đoản của mình.

Dương Cẩm Lynh 'té ngửa' vì thử thách khả năng vũ đạo - Ảnh 1.

Dù được Nhật Kim Anh hỗ trợ nhưng Dương Cẩm Lynh vẫn không thể nhảy đúng nhịp

Ảnh: M.H

Chứng kiến phần biểu diễn trầy trật của Dương Cẩm Lynh, Quỳnh Lam không nhịn được cười và hài hước tiết lộ rằng nữ chính phim Mặt nạ máu dù hát hay nhưng không hiểu được nhịp phách trong âm nhạc.

Để xem các người đẹp phim xưa vượt thử thách như thế nào, mời quý vị khán giả đón xem chương trình On Trending trên các nền tảng Thanh Niên Online, kênh YouTube - fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.

Dương Cẩm Lynh té ngửa vì bị thử thách khả năng vũ đạo

Tin liên quan

Nhật Kim Anh, Dương Cẩm Lynh, Kim Tuyến, Thúy Diễm, Quỳnh Lam rộn ràng khai xuân, chia sẻ hành trình thăng trầm

Nhật Kim Anh, Dương Cẩm Lynh, Kim Tuyến, Thúy Diễm, Quỳnh Lam rộn ràng khai xuân, chia sẻ hành trình thăng trầm

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, khán giả có dịp hội ngộ dàn mỹ nhân quen thuộc của màn ảnh Việt - Nhật Kim Anh, Dương Cẩm Lynh, Kim Tuyến, Thúy Diễm và Quỳnh Lam - trong cuộc trò chuyện đầu xuân đầy cảm xúc. Không chỉ nhắc chuyện nghề, các nghệ sĩ còn mở lòng về cuộc sống, gia đình và những ước nguyện cho năm mới.

Khám phá thêm chủ đề

Dương Cẩm Lynh Nhật Kim Anh vũ đạo On trending Kim tuyến
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận