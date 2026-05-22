Dương Cẩm Lynh 'hỏi tội' Thanh Hiền

Trong phần thử thách đổi vai của chương trình On Trending, Dương Cẩm Lynh gây chú ý khi bất ngờ hóa thân thành Phấn, tái hiện lại phân cảnh nhân vật này tìm cách gài bẫy Mai trong Nợ đời vay trả. Dù nhanh chóng nhập vai với ánh mắt sắc sảo và giọng điệu đầy mưu tính, nữ diễn viên 8X vẫn khiến cả trường quay bật cười vì chưa thể hoàn toàn thoát khỏi nét hiền lành quen thuộc.

Các diễn viên liên tục trêu chọc Dương Cẩm Lynh rằng dù cố tỏ ra phản diện nhưng thần thái vẫn dịu dàng, không khiến người khác e sợ. Thậm chí, dàn cast còn hài hước nhận xét “90% cơ thể vẫn là xá lợi”, khiến màn đổi vai nửa vời của Dương Cẩm Lynh mang lại nhiều khoảnh khắc giải trí thú vị cho khán giả theo dõi chương trình.

Dương Cẩm Lynh khiến cả trường quay bật cười khi nhập vai Phấn để 'hỏi tội' Thanh Hiền trong thử thách đổi vai của On Trending

Trong lúc chia sẻ về vai Mai trong phim Nợ đời vay trả, Dương Cẩm Lynh bất ngờ tiết lộ cô từng được mời tham gia phim Bóng ma hạnh phúc. Tuy nhiên, nữ diễn viên đành từ chối vì lịch trình cá nhân không phù hợp ở thời điểm đó. Nói về vai Mai của Bóng ma hạnh phúc, Dương Cẩm Lynh thừa nhận Lê Phương đã thể hiện quá tốt với lối diễn xuất giàu cảm xúc, chạm được sự đồng cảm của khán giả. Cô cho rằng chưa chắc bản thân có thể tạo được hiệu ứng mạnh mẽ như Lê Phương đã làm.

Lấy bối cảnh miền Tây Nam bộ xưa, Nợ đời vay trả đang phát sóng trên THVL1 xoay quanh số phận những người phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy tình - tiền, yêu - hận đầy bi kịch. Trong phim, Mai là người vợ hiền lành, hết lòng vì chồng con nhưng bị Phấn chen chân phá vỡ hạnh phúc. Điều khiến Dương Cẩm Lynh thấy thú vị là nhân vật Mai ở cả hai bộ phim đều có nhiều điểm tương đồng: dịu dàng, luôn vun vén cho gia đình nhưng cuối cùng lại chịu tổn thương vì bị phản bội. Nợ đời vay trả còn có sự tham gia của Nguyễn Quốc Trường Thịnh, Thanh Bình, Thanh Hiền và Huỳnh Hồng Loan, dưới sự chỉ đạo của NSƯT Hồ Ngọc Xum.

