Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Dương Cẩm Lynh 'hỏi tội' Thanh Hiền
Video Giải trí

Dương Cẩm Lynh 'hỏi tội' Thanh Hiền

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
22/05/2026 13:39 GMT+7

Dương Cẩm Lynh khiến trường quay bật cười khi nhập vai phản diện ‘hỏi tội’ Thanh Hiền, người khiến cô sớm 'đi lãnh cơm hộp' trong phim truyền hình Nợ đời vay trả.

Trong phần thử thách đổi vai của chương trình On Trending, Dương Cẩm Lynh gây chú ý khi bất ngờ hóa thân thành Phấn, tái hiện lại phân cảnh nhân vật này tìm cách gài bẫy Mai trong Nợ đời vay trả. Dù nhanh chóng nhập vai với ánh mắt sắc sảo và giọng điệu đầy mưu tính, nữ diễn viên 8X vẫn khiến cả trường quay bật cười vì chưa thể hoàn toàn thoát khỏi nét hiền lành quen thuộc.

Các diễn viên liên tục trêu chọc Dương Cẩm Lynh rằng dù cố tỏ ra phản diện nhưng thần thái vẫn dịu dàng, không khiến người khác e sợ. Thậm chí, dàn cast còn hài hước nhận xét “90% cơ thể vẫn là xá lợi”, khiến màn đổi vai nửa vời của Dương Cẩm Lynh mang lại nhiều khoảnh khắc giải trí thú vị cho khán giả theo dõi chương trình.

Dương Cẩm Lynh 'hỏi tội' Thanh Hiền - Ảnh 1.

Dương Cẩm Lynh khiến cả trường quay bật cười khi nhập vai Phấn để 'hỏi tội' Thanh Hiền trong thử thách đổi vai của On Trending

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong lúc chia sẻ về vai Mai trong phim Nợ đời vay trả, Dương Cẩm Lynh bất ngờ tiết lộ cô từng được mời tham gia phim Bóng ma hạnh phúc. Tuy nhiên, nữ diễn viên đành từ chối vì lịch trình cá nhân không phù hợp ở thời điểm đó. Nói về vai Mai của Bóng ma hạnh phúc, Dương Cẩm Lynh thừa nhận Lê Phương đã thể hiện quá tốt với lối diễn xuất giàu cảm xúc, chạm được sự đồng cảm của khán giả. Cô cho rằng chưa chắc bản thân có thể tạo được hiệu ứng mạnh mẽ như Lê Phương đã làm.

Lấy bối cảnh miền Tây Nam bộ xưa, Nợ đời vay trả đang phát sóng trên THVL1 xoay quanh số phận những người phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy tình - tiền, yêu - hận đầy bi kịch. Trong phim, Mai là người vợ hiền lành, hết lòng vì chồng con nhưng bị Phấn chen chân phá vỡ hạnh phúc. Điều khiến Dương Cẩm Lynh thấy thú vị là nhân vật Mai ở cả hai bộ phim đều có nhiều điểm tương đồng: dịu dàng, luôn vun vén cho gia đình nhưng cuối cùng lại chịu tổn thương vì bị phản bội. Nợ đời vay trả còn có sự tham gia của Nguyễn Quốc Trường Thịnh, Thanh Bình, Thanh Hiền và Huỳnh Hồng Loan, dưới sự chỉ đạo của NSƯT Hồ Ngọc Xum.

Để lắng nghe chia sẻ của dàn diễn viên Nợ đời vay trả, mời quý khán giả đón xem chương trình On Trending trên Thanh Niên Online, fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.

Tin liên quan

Dàn diễn viên phim 'Nợ đời vay trả' họp mặt 'đấu tố' trong chương trình On Trending

Dàn diễn viên phim 'Nợ đời vay trả' họp mặt 'đấu tố' trong chương trình On Trending

Để lắng nghe những chia sẻ thú vị từ dàn diễn viên 'Nợ đời vay trả', mời quý khán giả đón xem chương trình livestream On Trending vào lúc 20 giờ ngày 21.5 trên các nền tảng Thanh Niên Online, Fanpage, Zalo Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.

Khám phá thêm chủ đề

Dương Cẩm Lynh Thanh Hiền Hà Kim Thanh bình Nợ đời vay trả On trending
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận