Dương Cẩm Lynh trải lòng về gia đình sau sóng gió

Trong chương trình, Dương Cẩm Lynh cùng chuyên gia tâm lý lắng nghe câu chuyện của một khán giả khi chia sẻ về tình trạng căng thẳng trong gia đình. Những bất đồng liên tục xảy ra, dẫn đến việc ba chồng bỏ nhà ra đi, em trai đòi đưa vợ con về nhà ngoại, khiến gia đình rạn nứt, không còn nhìn mặt nhau.

Mở đầu phần trao đổi, MC Phương Uyên đặt vấn đề: “Khi nói đến 'thoát ly', liệu đó là việc rời bỏ hay là cách để tách mình ra khỏi những xung đột tiêu cực”. Chia sẻ góc nhìn của mình, diễn viên Dương Cẩm Lynh cho rằng: “Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu đã phức tạp, thì mối quan hệ với ba chồng đôi khi còn khó hơn. Trong câu chuyện này, có thể người ba đang có định kiến với con dâu nên mọi việc mới bị đẩy đi xa như vậy”.

Dương Cẩm Lynh là khách mời trong chương trình Chị em gỡ rối, lên sóng trên VTV

Đặt trường hợp là người trong câu chuyện, nữ diễn viên thẳng thắn: “Nếu là tôi, tôi sẽ chọn cách nói chuyện với ba, với em trai và em dâu. Tôi thích hòa khí, không thích xung đột nên sẽ tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể”. Trong khi đó, chuyên gia tâm lý chia sẻ: “Người ba trong câu chuyện có xu hướng muốn được quan tâm, muốn giữ vị thế trong gia đình. Khi không được đáp ứng, họ dễ phản ứng mạnh. Nhưng việc bỏ nhà ra đi cho thấy mâu thuẫn đã bị dồn nén trong thời gian dài”.

Chuyên gia cũng đề xuất hướng giải quyết thực tế: “Nếu mục tiêu là giữ hòa khí, bạn nên tách các vấn đề ra. Có thể để em trai và em dâu ra ở riêng để giảm va chạm. Đồng thời, bạn nên là cầu nối, hiểu rõ tính cách của ba để lựa chọn cách giao tiếp phù hợp, hạn chế xung đột”.

Đồng tình với quan điểm này, diễn viên Dương Cẩm Lynh chia sẻ thêm: “Sự khéo léo của người phụ nữ rất quan trọng. Khi người phụ nữ đủ tinh tế, gia đình sẽ ấm cúng và dễ dung hòa hơn”.

Câu chuyện tiếp theo xoay quanh một nam sinh lớp 12 vì áp lực học hành và mâu thuẫn với ba đã quyết định bỏ nhà đi, sống riêng bằng tiền mẹ chu cấp. Người cha tức giận, đặt điều kiện khi con quay về phải lập gia đình, trong khi người mẹ lại có xu hướng chiều con, khiến tình hình càng thêm phức tạp.

Sau biến cố, nữ nghệ sĩ dành thời gian cho công việc và chăm sóc các con

Từ trải nghiệm cá nhân, diễn viên Dương Cẩm Lynh chia sẻ: “Ở tuổi dậy thì, ai cũng có những suy nghĩ bộc phát. Lynh từng bỏ nhà đi khi còn học lớp 12 vì áp lực, nhưng chỉ vài ngày là về và bị ba đánh vì bỏ nhà đi. Điều quan trọng là phải hiểu mỗi độ tuổi đều có nhiệm vụ riêng. Con trai 10 tuổi của Lynh từng dọa bỏ nhà đi vì cho rằng mẹ bắt học nhiều”.

Từ đó, Dương Cẩm Lynh nhấn mạnh vai trò của sự thấu hiểu: “Cha mẹ cần lắng nghe, còn con cái cũng cần được giải thích và chia sẻ. Nếu chỉ ép buộc, các bạn trẻ rất dễ phản ứng tiêu cực”. Sau những thăng trầm trong cuộc sống, nữ diễn viên 8X cũng bày tỏ quan điểm: “Không ai thắng trong cơn nóng giận, và gia đình là nơi bình yên nhất”.

Trong khi đó, chuyên gia tâm lý nhấn mạnh: “Để có được bình yên, chúng ta phải xây dựng. Nếu việc rời đi giúp bạn tốt hơn thì đó có thể là lựa chọn đúng, nhưng đừng bao giờ bỏ mặc gia đình của mình”.