Đường còn dài

Rồi sau đó, đêm nào các ca sĩ cũng hát Si Jangtung Hari (Hẹn hò đêm trăng), một bài hát Indonesia có tiết tấu cũng tương tự "cha cha cha Thái". Rồi tới Người tình mùa đông, một bài hát từ Nhật Bản được các ca sĩ Hồng Kông hát lại rồi có lời Việt, xuất hiện khắp nơi, từ phòng trà, vũ trường ra tới quán cà phê. Và còn rất nhiều bài hát châu Á như thế.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh

NSCC

Ở đây, chúng ta thấy có một quy luật được lặp lại như sau: Khi một bài hát được lan truyền ra Ðông Nam Á, rồi rộng hơn là châu Á (hiếm khi tới Âu Mỹ) thì bài hát ấy thường mang dáng dấp tiết tấu gần với "cha cha cha Thái", và thường có thang âm ngũ cung chung chung, không đặc trưng một vùng miền nào. Hai yếu tố này dường như rất thích hợp để thỏa mãn nhu cầu vừa nhảy múa vừa ca hát của đám đông trong những dịp hội hè vui chơi. Chúng đơn giản nhưng cũng gần gũi cho tâm lý số đông.

Chúng ta vui vì nhạc Việt được lan tỏa nhưng dĩ nhiên cũng cần nhìn nhận tỉnh táo để đừng tự hào thái quá. Âm nhạc chuyên nghiệp không đơn giản vậy đâu! Gangnam style đình đám một thời, vượt ra khỏi châu Á đến khắp thế giới, mà giờ thì mất tăm. Trong khi đó, những ai đã từng nghe âm nhạc Mỹ Latin thì sẽ hiểu được rằng khi một nền âm nhạc thật sự lan tỏa và ảnh hưởng trên thế giới là thế nào. Không có bất cứ một nền âm nhạc Âu Mỹ hay trên thế giới nào mà lại không say đắm với những The girl from Ipanema, Besame Mucho, Morning of the carnival. Ðó thật sự là những bài hát vượt tầm Nam Mỹ và trở thành kinh điển của thế giới, được thu đi thu lại với hàng trăm ca sĩ, hàng ngàn bản phối. Hãy học hỏi cách mà âm nhạc Nam Mỹ lan tỏa, nó sâu tận trong tâm hồn, và sống mãi với thời gian.

Vẫn vui cho See tình, nhưng cũng cần hiểu rõ rằng chúng ta vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm.

Mới đây, khi tiếp xúc và làm việc với Kitaro, Hà Anh Tuấn mới kinh ngạc là ca khúc đình đám một thời - Tình ơi xin ngủ yên bắt nguồn từ một bản hòa tấu của Kitaro có tên là Caravansary. Anh thắc mắc không biết ông ấy có biết không, nhưng trông ông có vẻ bình thản quá!

Rồi có một ngày, bạn sẽ phát hiện ra một bài hát mà mình yêu thích có nguồn gốc từ một quốc gia xa lạ nào đó như Cuba, Peru, Venezuela chẳng hạn, đâu có nghĩa là họ đang tự hào đâu! Và ngược lại, có khi tôi đi qua Cuba du lịch và tình cờ nghe một ban nhạc Salsa cover Ước gì, tôi chỉ ngạc nhiên chút thôi.

Còn chuyện xuất khẩu âm nhạc và để nhạc Việt có sức ảnh hưởng trên thế giới, đó là câu chuyện dài về sự tương quan giữa các nền kinh tế, nền văn hóa và cả sự trợ giúp chiến lược của lãnh đạo một quốc gia, như Hàn Quốc đã làm. Chứ nó không đơn giản là việc truyền thông PR đơn lẻ của những nhà sản xuất âm nhạc rồi tung lên mạng.