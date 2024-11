Đường dây buôn bán súng quy mô cực lớn bị triệt xóa như thế nào?

'Nóng' từ các vụ án có sử dụng súng

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong những năm gần đây, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ án, vụ việc do các nhóm thanh thiếu niên, côn đồ hung hãn dùng công cụ hỗ trợ, súng quân dụng và nhiều loại vũ khí nguy hiểm khác để giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự. Nguy hiểm hơn, một số băng nhóm còn sử dụng súng quân dụng giết người; cướp tài sản tại các ngân hàng, tiệm vàng… Các nghi phạm trong các vụ án khai nhận đã đặt mua súng trên mạng xã hội.

Nghi phạm Nguyễn Anh Sơn tại thời điểm bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Điển hình vào ngày 26.12.2023, Nguyễn Anh Sơn (26 tuổi, ngụ tại tỉnh Thanh Hóa) cùng 4 nghi phạm khác sử dụng 4 khẩu súng, 3 con dao gây ra vụ án giết người, cướp tài sản khiến 1 người dân bị thương tại một quán cà phê ở tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, vào ngày 22.11.2023, các nghi phạm Trần Văn Trí (23 tuổi, ngụ tại TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Mạnh Cường (26 tuổi, ngụ tại tỉnh Quảng Nam) cũng sử dụng súng cướp ngân hàng ở TP.Đà Nẵng khiến 1 bảo vệ ngân hàng tử vong.

Riêng trên địa bàn Hà Tĩnh, từ đầu năm 2023 đến nay đã xảy ra 5 vụ án cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản do các nghi phạm sử dụng súng gây ra.

Những vụ án nêu trên xảy ra là thực trạng rất đáng lo ngại, đe dọa nghiêm trọng đến công tác đảm bảo an toàn sức khỏe tính mạng của người dân và trật tự an toàn xã hội nói chung.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tập trung soát xét đối với các thành phần nghi vấn tàng trữ, sử dụng và mua bán vũ khí quân dụng.

Quá trình xác minh, các trinh sát đã phát hiện một số kẻ phạm tội trên địa bàn Hà Tĩnh đã mua vũ khí quân dụng thông qua một số trang mạng xã hội của một đường dây mua bán vũ khí có tính chất chuyên nghiệp, với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều địa bàn trên cả nước. Từ manh mối này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án vào cuối năm 2023, phối hợp với các đơn vị để đấu tranh.

Đường dây mua bán vũ khí hoạt động thế nào?

Càng đi sâu điều tra, Ban chuyên án càng thấy tính phức tạp của đường dây mua bán vũ khí trên không gian mạng này với hệ thống "chân rết" ở nhiều địa phương khác nhau như: Hà Tĩnh, Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Ninh Bình... Đường dây này đã bán ra một số lượng đặc biệt lớn vũ khí "nóng" cho các tội phạm hình sự để gây ra nhiều vụ án trên địa bàn cả nước. Trong đó, 2 vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội rất quan tâm trong thời gian qua tại Đà Nẵng và Bắc Giang nói trên cũng liên quan đến đường dây này.

Súng quân dụng các loại được các nghi phạm trong đường dây mua chủ yếu ở Lào, Campuchia, Trung Quốc ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Khó khăn đặt ra cho Ban chuyên án thời điểm này chính là phải xác định được đầy đủ nhân thân, lai lịch, địa chỉ, quy luật hoạt động, xác định rõ vai trò của từng nghi phạm trong đường dây và đặc biệt là các địa điểm cất giấu vũ khí.

Ban chuyên án xác định, đường dây tội phạm này sử dụng mạng xã hội để mua các loại súng quân dụng trôi nổi không rõ nguồn gốc, rồi mua thêm các linh kiện để về tự hoàn thiện. Phần nhiều trong đó được vận chuyển từ Trung Quốc, Lào, Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Để bán súng, đường dây này sử dụng các tài khoản ảo trên các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ kèm theo số điện thoại không chính chủ để người mua có nhu cầu liên hệ.

Cách thức mua hàng rất đơn giản, người mua chỉ cần chọn loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà mình muốn mua, để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc "nick ảo". Người mua chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng hoặc qua hình thức ship COD (nhận hàng, kiểm tra rồi trả tiền cho nhân viên chuyển phát). Sau khi nhận đơn, "hàng nóng" sẽ được tháo rời, chia nhỏ ra thành nhiều gói hàng khác nhau, gửi vận chuyển qua các công ty chuyển phát nhanh, xe ôm công nghệ, xe khách, tàu hỏa… đến tay người mua.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã xác định được đây là đường dây buôn bán vũ khí hoạt động rất tinh vi, có sự tham gia của nhiều kẻ cộm cán, liều lĩnh, manh động, thường xuyên mang vũ khí theo người. Đặc biệt, những nghi phạm tham gia đường dây còn có sự cấu kết chặt chẽ với nhóm tội phạm mua bán vũ khí ở nước ngoài, sẵn sàng chống trả và bỏ trốn sang Campuchia, Lào, Trung Quốc.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra là khi phá án, ngoài việc chứng minh được hành vi phạm tội, thu giữ được các tang vật có liên quan, thì phải đảm bảo được an toàn tuyệt đối cho người dân, cán bộ chiến sĩ.

'Cất lưới'

Ban chuyên án xác định đường dây buôn bán vũ khí này do 6 nghi phạm cầm đầu, gồm: Vũ Anh Tú (31 tuổi) và Vũ Tiến Phát (27 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Ninh Bình); Mai Văn Đông (32 tuổi, ngụ tại tỉnh Tây Ninh); Lê Cương (26 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thanh Tiên (31 tuổi, ngụ tại tỉnh Hậu Giang) và Trần Quốc Cường (23 tuổi, ngụ tại TP.HCM).

6 nghi phạm cầm đầu đường dây bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Các nghi phạm này đã móc nối với nhau hình thành đường dây khép kín, phụ trách các khâu khác nhau và lôi kéo thêm nhiều người khác tham gia.

Từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 10.2024, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã triển khai 15 tổ công tác tại 15 tỉnh, thành phố, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) và công an các địa phương liên quan, tiến hành giữ người khẩn cấp, triệu tập, khám xét nơi ở của 45 nghi phạm trong đường dây ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau như: Hà Tĩnh, Ninh Bình, TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Hậu Giang, Bắc Giang... Trong số các nghi phạm bị bắt giữ có 11 người có tiền án, tiền sự, có người có đến 10 tiền án.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 532 khẩu súng các loại và hơn 36.800 viên đạn. Quá trình điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh còn thu giữ 211,11 gram ma túy và 2 quả lựu đạn.

Tang vật vụ án ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Đến nay, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã bán hơn 1.000 khẩu súng trên khắp các tỉnh thành cả nước, thậm chí còn bán sang Lào, Campuchia.

Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc triệt xóa đường dây buôn bán vũ khí xuyên quốc gia nhằm góp phần ngăn ngừa tình trạng mua bán, sử dụng vũ khí quân dụng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân và thực hiện các hành vi phạm tội khác. Đây là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và sự phối hợp, hợp đồng tác chiến rất có hiệu quả giữa các đơn vị, Công an các tỉnh, thành phố trong đấu tranh phòng chống tội phạm.