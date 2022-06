Đường dây cá độ bóng đá trăm tỉ đồng ở Hưng Yên bị triệt phá

Ngày 2.6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, đường dây đánh bạc này do Nguyễn Văn Kiên (39 tuổi, trú H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cầm đầu.

Theo điều tra của cơ quan công an, Nguyễn Văn Kiên lấy tài khoản tổng “Super Master” trên trang mạng “Bong88.Com” có máy chủ đặt tại nước ngoài, sau đó chia thành các trang tổng nhỏ “Master” và “Agent” để giao cho các nghi can khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và TP.Hà Nội.

Các nghi can này tiếp tục chia thành các trang “Member” để giao cho nhiều người khác tham gia cá độ.





Ngoài nghi can cầm đầu, cơ quan công an còn xác định Ngô Văn Quyết (28 tuổi, trú Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội), Nguyễn Trọng Quyền (30 tuổi), Phạm Văn Lợi (36 tuổi), Nguyễn Trần Hoán (28 tuổi), Nguyễn Trường Giang (25 tuổi), Luyện Duy Thành (32 tuổi), Chu Văn Quyết (26 tuổi) và Đặng Quốc Oai (33 tuổi, đều trú tại H.Yên Mỹ) tham gia đường dây.

Cơ quan CSĐT đã thu giữ 13 điện thoại di động; 3 bộ máy tính; phong tỏa 8 tài khoản ngân hàng.... cùng nhiều thiết bị kết nối mạng Internet và hàng nghìn trang tài liệu có liên quan. Bước đầu xác định, lượng tiền giao dịch của các nghi can trong đường dây lên đến gần 100 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các nghi can trong đường dây cá độ bóng đá về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".