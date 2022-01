Thừa Thiên - Huế: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lên đến 500 tỉ đồng

Sáng nay, 15.1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần (2022), Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) đã phối hợp với các số đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, số tiền cá cược lên đến 500 tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, vào cuối năm 2021, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát PA05 đã phát hiện tài khoản cấp Super LQ74 tại trang bong88.com có tổng điểm cược lên đến 500 tỉ đồng được phân trang, cung cấp cho các đối tượng con bạc nhằm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định đây là đường dây đánh bạc quy mô lớn, gây hậu quả nghiêm trọng nên đã chỉ đạo các lực lượng lập tức vào cuộc, thiết lập chuyên án để điều tra. Ban đầu đã xác định Phan Văn Tấn Lộc là kẻ cầm đầu, nắm giữ tài khoản và điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet có quy mô lớn này. Lộc đã cấp tài khoản con cho các "chân rết" cấp dưới là Hoàng, Du, Thiện, Hùng, Vũ … để tổ chức đường dây đánh bạc.

Mạng lưới đánh bạc tổ chức tinh vi

Thiếu tá Trần Ngọc Tuấn, Đội trưởng Đội điều tra Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), cho biết: “Dù quá trình đấu tranh chuyên án diễn ra trong thời gian dịch Covid-19 căng thẳng, lượng dữ liệu phải xử lý phân tích lớn, đối tượng có tiền án, tiền sự... nhưng bằng sự quyết tâm cao, sáng ngày 10.1, PA05 đã đồng loạt tấn công các nhánh hoạt động trong đường dây tại nhiều điểm trên địa bàn, phá thành công chuyên án".

Lực lượng công an đã bắt giữ 6 nghi phạm, gồm: Phan Văn Tấn Lộc (tức An, 24 tuổi, trú tại 129 Nguyễn Chí Thanh, P.Phú Hậu, TP.Huế), Nguyễn Công Hoàng (47 tuổi, trú tại 5/2 kiệt 52 Bà Triệu, P.Phú Hội, TP.Huế), Hoàng Gia Du (25 tuổi, trú tại 23 Lê Duẩn, TP.Huế) và Nguyễn Văn Thiện (23 tuổi, trú tại P.Hương Vinh, TP. Huế), Hoàng Ngọc Hùng (38 tuổi, trú tại Bao Vinh, TP.Huế) và Phùng Hữu Vũ (50 tuổi, trú tại P.Thủy Dương, thị xã Hương Thủy).





Quá trình khám xét, Ban chuyên án đã thu thập được toàn bộ tài liệu trang mạng liên quan tài khoản LQ74 với tổng điểm cược là 25.754.141, tương đương 515.082.820.000 đồng.

Cụ thể, tài khoản cấp Super LQ74 do Phan Văn Tấn Lộc đăng nhập, quản lý và phân chia thành nhiều trang Master và cấp lại cho các đối tượng Hoàng, Du, Thiện, Hùng, Vũ … cùng tổ chức cá độ. Các "chân rết" được cấp tài khoản Master này, tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản member và cấp lại cho các con bạc trên địa bàn để thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc... để thu lợi bất chính

Qua khám xét khẩn cấp tại nhà các nghi phạm, lực lượng công an cũng đã phát hiện thu giữ tổng giá trị hơn 2 tỉ đồng gồm 1 xe ô tô hiệu Honda Civic, 11 điện thoại di động, 2 iPad, 1 Macbook, 474 triệu đồng trong tài khoản, Cơ quan điều tra cũng đã phong tỏa 13 tài khoản ngân hàng và thu giữ số tang vật có liên quan nói trên để tiếp tục điều tra, xử lý.