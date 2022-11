Đường dây đánh bạc hơn 30.000 tỉ đồng: Nghi phạm nhận tin nhắn khuyên 'đi du lịch, né bão'

Liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng số tiền thắng thua lên đến hơn 30.000 tỉ đồng mà Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an vừa triệt phá, C02 cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 12 nghi phạm trong đường dây.

Trong số 12 phạm có Bùi Phương Thảo (35 tuổi, ngụ Q.5), Bùi Văn Thọ (57 tuổi, ngụ Q.4); Nguyễn Trung Kiên (40 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà), Nguyễn Công Lâm (50 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, cùng TP.HCM)...

Đi "né bão" vẫn bị bắt

Một trinh sát cho biết thời điểm các tổ công tác tiến hành khám xét, triệu tập, có nhiều nghi phạm trong đường dây này đã nhận được tin nhắn khuyên "nên đi du lịch, né bão". Trong đó, nghi phạm Bùi Phương Thảo nhận được tin nhắn, đã trốn ở Đồng Nai nhưng vẫn bị bắt giữ.

Theo C02, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup 2022, qua công tác quản lý địa bàn, C02 đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, đá gà, thầu lô, số đề truyền thống, trên mạng internet. Đường dây này do các nghi phạm người Việt Nam cầm đầu, đặt máy chủ tại Campuchia. Các nghi can cầm đầu đường dây chỉ đạo, điều hành một số nghi can khác ở TP.HCM và một số tỉnh, thành phố phía Nam.

C02 cho biết, từ khoảng đầu năm 2021 đến nay, một số nghi can góp vốn, đứng ra tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài trên mạng internet ăn thua bằng tiền.

Các nghi phạm này thành lập nhiều group trên ứng dụng Telegram, Viber... để lấy tài khoản tổng (supper). Sau đó giao cho các nghi phạm kỹ thuật chia nhỏ thành nhiều tài khoản con để giao cho các đại lý cấp dưới, con bạc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.





Theo C02, mỗi tài khoản tổng có từ 500.000 - 2.000.000 điểm, mỗi điểm quy ước từ 5.000 - 10.000 đồng (tương ứng số tiền cao nhất khoảng 20 tỉ đồng/tài khoản). Mỗi ngày, các nghi phạm tính toán tiền thắng thua và giao nhận với đại lý cấp dưới, con bạc bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc giao nhận tiền mặt trực tiếp.

Nội dung giao dịch đánh bạc được ký hiệu riêng

Các trinh sát C02 cho biết, nghi phạm Bùi Phương Thảo có vai trò kỹ thuật, quản lý, chia tài khoản, tính toán tiền cá cược thắng thua với đại lý cấp dưới, con bạc. Còn nghi phạm Bùi Văn Thọ có cổ phẩn của một công ty dịch vụ cầm đồ, nhưng thực chất bên trong trá hình cá độ bóng đá, giao đàn em đến các đại lý con bạc thu tiền, cầm cố tài sản khi con bạc nợ tiền. Nghi phạm Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Công Lâm là đại lý cấp 1.

Trinh sát C02 cho biết, các nghi phạm tổ chức đánh bạc trong đường dây cấu kết chặt chẽ với nhau, phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể trong việc quản lý tài khoản tổng và chia các tài khoản nhỏ, đặt tài khoản, mật khẩu và giao lại cho các con bạc để tham gia đặt cược. Việc tính toán giao nhận tiền thắng thua được các nghi phạm thực hiện trực tiếp hoặc chuyển khoản ngân hàng với nội dung được ký hiệu riêng.

CQĐT xác định đường dây này hoạt động trong khoảng 3 năm qua qua, tính đến thời điểm bị bắt, số tiền thể hiện ăn thua ước tính gần 30.000 tỉ đồng.

Hiện C02 đang tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói trên.