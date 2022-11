Vĩnh Long: Bắt 27 người đá gà ăn tiền trực tuyến với nhà cái ở Campuchia

Ngày 16.11, tin từ Công an H.Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, xử lý nhóm người có hành vi tụ tập đá gà ăn tiền trực tuyến với nhà cái ở Campuchia.

Theo đó, khoảng 14 giờ 15 phút ngày 15.11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an H.Bình Tân và Công an xã Tân Bình bất ngờ kiểm tra quán cà phê không tên thuộc ấp Tân Hậu, xã Tân Bình, H.Bình Tân.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có rất nhiều người tụ tập cá cược với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet, nhà cái đặt tại Campuchia.





Lực lượng công an đã bắt giữ 27 người có liên quan cùng tang vật gồm 25 điện thoại di động (trong đó có 7 điện thoại di động dùng để phát trực tiếp đá gà), 21 xe máy và trên 103 triệu đồng.

Hiện, vụ đá gà ăn tiền trực tuyến trên đang được Công an H.Bình Tân tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định.