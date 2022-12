Đường dây đánh bạc hơn 30.000 tỉ đồng: Truy nã toàn quốc hai nghi can cầm đầu

Tối 27.12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã ra Quyết định truy nã toàn quốc đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Nguyễn Phúc Khải (40 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) và Đặng Quốc Cường (34 tuổi, ngụ Q.3, cùng TP.HCM).

Đây là hai nghi can cầm đầu trong đường dây đánh bạc hàng chục ngàn tỉ đồng vừa bị công an triệt phá.

Cả hai bị can trên bị khởi tố tội danh “tổ chức đánh bạc” quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự. Theo quyết định truy nã, hai bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất.





Như Thanh Niên đã thông tin, trong ngày 21 và 22.11, Cục cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương khám xét khẩn cấp 14 điểm, qua đó bắt giữ 14 người trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn TP.HCM và Đồng Nai.

Đường dây này do người Việt Nam cầm đầu, đặt máy chủ tại Campuchia, tổ chức tại TP.HCM và 1 số tỉnh lân cận. Đường dây này tổ chức với hình thức đánh bạc truyền thống, tín chấp và tham gia cá cược bóng đá trên các trang web cá cược. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.