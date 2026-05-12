Đường đầy hố sâu hơn nửa mét ở TP.HCM được trải nhựa, người dân cúng gà ăn mừng

Đoạn đường Bến Nghé dài khoảng 200 m (từ đường Lưu Trọng Lư đến đường Liên Cảng A5, phường Tân Thuận, TP.HCM) từ lâu gây khó khăn cho người tham gia giao thông khi đầy hố sâu hơn nửa mét ngập nước và bùn lầy.

Diện mạo mới đường Bến Nghé ẢNH: TRẦN KHA

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 12.5, diện mạo con đường hiện đã thay đổi hoàn toàn, lớp nhựa đen bóng láng thay thế cho những vũng bùn và hố sâu hun hút trước đây.

Ông Võ Hiệp Hay Em (một tiểu thương có 20 năm buôn bán tại đây) chia sẻ: "Tôi nói thiệt, cái đó không phải ổ gà mà là hố. Xe container chạy xuống là lọt thỏm, mất luôn cái đầu xe. Taxi xuống là không thấy chiếc xe đâu luôn. Tôi ngồi đây bán mà chứng kiến cảnh người ta té ngã liên miên, không biết bao nhiêu lần mà kể".

Đồng quan điểm, bà Phạm Thị Diệu (57 tuổi, cư dân địa phương) cho biết khổ nhất là cánh tài xế công nghệ và các em học sinh: "Người lạ đi đường này không biết nên cứ chạy ào ào rồi sụp hố, té ngã. Ngày nào cũng có người té. Nước ngập theo thủy triều lên tới đầu gối, công nhân đi làm té ướt hết mình mẩy phải quay về thay đồ, tội nghiệp nhất là mấy đứa nhỏ đi học".

Việc thi công sửa chữa, trải nhựa đường Bến Nghé được hoàn tất trước kỳ nghỉ lễ 30.4 vừa qua.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Diệu (cũng là người sống ở đây) phấn khởi: "Trước đây gập ghềnh, mưa là ngập là té. Giờ đường đẹp rồi, vui lắm, hết té rồi!". Còn chị Huỳnh Thị Nhung thì kể về niềm vui của con trẻ: "Tụi nhỏ thấy xe lu, thấy thảm nhựa là nhảy cẫng lên mừng rỡ. Bản thân tôi mừng vì từ nay thoát cảnh hít bụi bặm, bùn lầy".

Trước đây, đường Bến Nghé xuống cấp nghiêm trọng, mỗi khi di chuyển qua đây người dân ngán ngẩm ẢNH: TRẦN KHA

ẢNH: TRẦN KHA

Các xe tải liên tục sụp hố, tài xế hỗ trợ nhau để di chuyển qua đoạn đường này ẢNH: TRẦN KHA

Một cư dân khác ở khu vực này kể lại: "Bà con mừng quá mong cho đường sớm làm xong. Khi đường thành hình, người ta cúng thiệt một con gà để tạ lễ, rồi chia nhau mỗi người một miếng lấy lộc".

Bên cạnh niềm vui của cư dân, những tài xế trực tiếp lái xe qua đoạn đường này cũng có những cảm nhận rõ rệt về sự thay đổi.

Anh Trần Văn Hùng (42 tuổi), một tài xế xe tải thường xuyên chở hàng vào cảng Tân Thuận, cho biết: "Trước đây, mỗi lần chạy qua đường Bến Nghé là tôi toát mồ hôi hột. Đường xấu đến mức tài xế phải dùng xích sắt để kéo xe nhau lên từ các hố sâu. Giờ đường láng o, đi lại thuận lợi, rút ngắn được rất nhiều thời gian và giảm hư hỏng xe cộ".

Người dân vui mừng vì đường Bến Nghé được trải nhựa, đi lại thuận lợi hơn ẢNH: TRẦN KHA

Tuy nhiên, anh Hùng cũng bày tỏ sự lo ngại: "Đường đẹp quá nên giờ nhiều xe bắt đầu chạy nhanh hơn, nhất là cánh xe container chạy đêm. Đường đẹp các bác tài đua nhau thì cũng nguy hiểm". Ông Võ Hiệp Hây Em nhắn nhủ thêm: "Đường láng quá nên người ta chạy dữ lắm, mong các bác tài lưu thông chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn cho bà con".