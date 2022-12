Đường dây hối lộ, giả mạo tại 9 trung tâm đăng kiểm: Giả đăng kiểm viên, đánh lừa camera

Liên quan vụ án "môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại 9 trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, Công an TP.HCM cho biết, Công an TP.HCM đang quyết liệt ngăn chặn các phương tiện không đảm bảo an toàn, kỹ thuật lưu thông trên đường gây mất an toàn giao thông.

Công an cũng khẩn trương kiến nghị các cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được cấp sai quy định.

Thông tin về vụ án tại họp báo, thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, cho biết thủ đoạn của nhóm này là trong một chu trình đăng kiểm gồm 3 cán bộ đăng kiểm có một người là đăng kiểm viên giả để qua mặt camera của Tổng cục Đăng kiểm, ký giả mạo, cấp ra các giấy đăng kiểm. Khi xe không đủ điều kiện đăng kiểm, nhóm này dùng giấy che cảm biến để xe có thể lọt qua kiểm soát.

"Vừa qua, trong hàng chục bị can bị khởi tố trong vụ án thì CQĐT đã khởi tố một chủ xe vì đưa hối lộ. Công an TP.HCM khuyến cáo chủ xe không đưa tiền để xe mình qua đăng kiểm", thiếu tá Hưng nhấn mạnh.





Phát hiện 20 xe tại một trung tâm dạy lái không đủ điều kiện nhưng có giấy kiểm định

Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, thượng tá Trần Thị Kim Lý còn cho biết thêm, vừa qua, công an phát hiện 20 xe tại một trung tâm dạy lái xe không đủ điều kiện nhưng vẫn có giấy kiểm định. Việc này rất nguy hiểm trong an toàn giao thông, nhất là các xe này được lái ra ngoài đường.

Thượng tá Lý lý giải đây có thể là sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm này. CQĐT đang làm rõ các hành vi trên.

Cũng theo thượng tá Lý, trong ngày 20.12, Công an TP.HCM khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-17D (tại số 1031 Nguyễn Hữu Thọ, ấp 2, xã Long Thới, H.Nhà Bè) để mở rộng điều tra vụ án. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-17D do ông Hồ Hữu Tài làm giám đốc. Hiện việc khám xét vẫn đang được thực hiện.