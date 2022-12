Đường dây tiền giả có súng: Khởi tố thêm bị can làm giả 600 triệu đồng

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố bị can Huỳnh Hoàng Thương (17 tuổi, ngụ tổ 57, ấp A1, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM) về hành vi làm, tàng trữ tiền giả.

Như Thanh Niên đã thông tin, chỉ trong 5 ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin về 2 người mua iPhone bằng tiền giả tại Q.Sơn Trà, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả cùng các hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị can gồm: Đoàn Văn Dương (33 tuổi), Hồ Văn Tiện (34 tuổi, cùng ngụ xã Bình Chánh, H.Thăng Bình, Quảng Nam), Nguyễn Thị Cẩm Duyên (34 tuổi) và Nguyễn Như Phú (51 tuổi, cùng ngụ xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM).

Tang vật thu giữ tại "sào huyệt" làm tiền giả gồm các trang thiết bị, máy móc scan, cán ép, máy in…cùng hơn 1,3 tỉ đồng tiền giả.





Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều giấy tờ giả (CMND, CCCD, giấy phép lái xe…), 3 gói ma túy, 3 cây súng ngắn tự chế, 8 viên đạn và 1 quả lựu đạn.

Trong đường dây này, Thương nhỏ tuổi nhất nhưng được đào tạo sản xuất tiền giả thành thạo, chuyên nghiệp. Hằng ngày, Thương scan tiền thật tạo phôi tiền giả ra giấy khổ A4 rồi cắt, cán ép ni lông làm giả tiền polymer.

Thương giúp sức đắc lực cho Duyên và Phú, mỗi ngày làm ra khoảng 600 triệu đồng tiền giả.

Trong đường dây này, ông trùm Huỳnh Ngọc Thái (33 tuổi, ngụ Cai Lậy, Tiền Giang) bỏ trốn, đang bị Công an TP.Đà Nẵng truy xét.