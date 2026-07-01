Đường đến ‘Vua phá lưới’ World Cup 2026 và câu chuyện nhà tài trợ quốc gia Techcombank

Bóng đá cần nền tảng, hệ thống và sự phối kết hợp để phát huy tài năng cá nhân, tương tự như nền kinh tế cần những doanh nghiệp trụ cột, hệ sinh thái mạnh để thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Cuộc đua danh hiệu "Vua phá lưới" hứa hẹn sẽ ngày càng khốc liệt khi giải đấu chính thức bước vào các loạt trận knock-out ẢNH: SHUTTERSTOCK

Kylian Mbappé và Lionel Messi đang chia sẻ vị trí dẫn đầu với 6 bàn thắng. Ngay phía sau, Erling Haaland đang bám đuổi quyết liệt với 5 pha lập công sau chiến thắng tại vòng 32 đội ẢNH: SHUTTERSTOCK

Là nhà tài trợ quốc gia đồng hành cùng VTV mang bản quyền phát sóng FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam, Techcombank và Masterise Group đã góp phần đưa sự kiện thể thao quốc tế đến gần hơn với người hâm mộ, tạo thêm không gian kết nối cộng đồng và trải nghiệm số. Điều thú vị là có một sự tương đồng như trong bóng đá với hệ sinh thái của nhà tài trợ quốc gia này. Những nền bóng đá mạnh không tạo ra cầu thủ giỏi từ một yếu tố đơn lẻ, mà từ cả hệ thống gồm đào tạo trẻ, giải đấu cạnh tranh, khoa học thể thao, dữ liệu và môi trường phát triển liên tục.

Techcombank và Masterise Group đã góp phần đưa sự kiện thể thao quốc tế đến gần hơn với người hâm mộ ẢNH: TECHCOMBANK

Có thể thấy hệ sinh thái mà Techcombank đang xây dựng cũng trên cơ sở nền tảng nội lực vững mạnh, liên kết bền vững với những trụ cột phân rõ cho từng thành viên, bao quát hầu hết các hoạt động của nền kinh tế từ tài chính, tiêu dùng, bất động sản, công nghệ đến sức khỏe, đầu tư… Hơn hết, Techcombank và hệ sinh thái không chỉ kinh doanh mà đều có sứ mệnh phụng sự cho lợi ích của đất nước.

Được xem là Doanh nghiệp Quốc gia khi gánh vác trọng trách với những dự án lớn có thể thay đổi bộ mặt của Việt Nam, từ trung tâm kinh tế hàng không thế hệ mới Gia Bình, đến nền tảng công nghệ cấp Chính phủ, hệ thống cầu đường, khu đô thị…; có thể thấy Techcombank và hệ sinh thái đang từng bước chinh phục thử thách để đưa Việt Nam vươn tầm thế giới như cách các đội bóng xuất sắc vẫn đang làm cho quốc gia, dân tộc.

Không chỉ hòa mình vào sự kiện thể thao được mong chờ nhất hành tinh, Techcombank còn mang tinh thần World Cup đến gần hơn với khách hàng và cán bộ nhân viên thông qua chuỗi hoạt động quy mô toàn hệ thống. Hành trình "Sống cùng World Cup 2026" sẽ diễn ra xuyên suốt với nhiều chương trình sáng tạo, trải nghiệm độc đáo và những phần quà hấp dẫn, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, tinh thần kết nối và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.