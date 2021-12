Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 có gì đặc biệt?

Đường hoa Nguyễn Huệ 2022 là đường hoa thứ 19 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm TP.HCM, kể từ lần đầu tiên vào năm 2004. Công trình do UBND TP.HCM chỉ đạo, với sự chủ trì tổ chức, thực hiện của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp với các sở ban ngành cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp tại TP.HCM.

Bên cạnh tiêu chí an toàn và tiết kiệm, đường hoa năm nay vừa mang lại ước vọng về tương lai tươi sáng đến với công chúng thưởng ngoạn, vừa gửi gắm sự tri ân đối với đồng bào cả nước đã dành sự tương trợ, tình cảm to lớn cho TP.HCM đặc biệt là những hi sinh, vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2022 được chia thành 3 phân đoạn, gồm “Về rừng sâu – Thiên nhiên tươi xanh”, “Xuân nghĩa tình – Tự hào Việt Nam” và “Ra biển lớn – Nước non hội ngộ”. Dài hơn 600m, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2022 sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, lưới, dây đan… cùng khoảng 80 loại hoa, gần 97.000 chậu, giỏ hoa các loại.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19 giờ ngày 29.1.2022 đến 17 giờ ngày 4.2.2022 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết). Thời gian thi công sẽ diễn ra từ ngày 13.1.2022 đến 16 giờ ngày 29.1.2022 (tức từ ngày 11 đến 27 tháng Chạp năm Tân Sửu).