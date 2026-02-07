Đường hoa xuân Bệnh viện Chợ Rẫy: ‘Liều thuốc’ tinh thần cho bệnh nhân xa nhà

Sáng ngày 6.2, Đường hoa xuân tại Bệnh viện Chợ Rẫy với chủ đề "Xuân văn minh hiện đại – Tết kết nối sẻ chia" đã chính thức khai mạc.

Được tạo nên từ sự chung tay của 71 khoa, phòng, quy tụ thành 15 cụm tiểu cảnh lớn, đường hoa năm nay là một sự giao thoa độc đáo. Bên cạnh những mái nhà tranh, nồi bánh chưng mộc mạc của Tết cổ truyền, người xem còn bắt gặp những dấu ấn của công nghệ số – biểu tượng cho sự chuyển mình mạnh mẽ, hiện đại hóa của bệnh viện hạng Đặc biệt này trong năm qua.

Bên cạnh đó, mỗi năm khi Đường hoa xuân được tổ chức cũng là thời điểm những cựu nhân viên từng công tác tại bệnh viện có điều kiện gặp gỡ, cũng ôn lại những kỷ niệm xưa.

Không khí hội xuân càng thêm rộn ràng với sự góp mặt của hơn 30 nghệ sĩ, các gian hàng trò chơi dân gian, và đặc biệt là gian hàng nghĩa tình 0 đồng.