Thời sự

Bất ngờ dàn nghệ sĩ, người đẹp nổi tiếng 'đổ bộ' Bệnh viện Chợ Rẫy

Duy Tính
Duy Tính
06/02/2026 14:25 GMT+7

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bất ngờ 'đổ bộ' Bệnh viện Chợ Rẫy mang theo lời ca tiếng hát, vở diễn và quà tặng cho bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Sáng 6.2, không khí tết đã thực sự lan tỏa tại Bệnh viện Chợ Rẫy khi lễ khai mạc đường hoa Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức diễn ra.

Điều đặc biệt gây xúc động, bất ngờ cho người bệnh và cả nhân viên y tế chính là sự xuất hiện - đồng hành của khoảng 25 nghệ sĩ, hoa hậu, người nổi tiếng trong suốt chương trình. Trong đó phải kể đến Quyền Linh, Trường Giang, Tiến Luật, Ngô Kiến Huy, Thúy Ngân, Kiều Minh Tuấn, Jun Phạm, Song Luân, Gin Tuấn Kiệt, hoa hậu Khánh Vân, Lương Thùy Linh...

Bất ngờ dàn nghệ sĩ nổi tiếng "đổ bộ" Bệnh viện Chợ Rẫy

ẢNH: T.D

Dàn diễn viên, ca sĩ, hoa hậu quen thuộc đã trực tiếp trao quà, thăm hỏi, động viên tinh thần bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Sự gần gũi, chân thành của các nghệ sĩ đã mang đến những nụ cười hiếm hoi, xoa dịu phần nào nỗi nhớ nhà và áp lực bệnh tật trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026…

Bất ngờ dàn nghệ sĩ nổi tiếng 'đổ bộ' Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 4.

Bệnh nhân, thân nhân và nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy hào hứng với các tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ biểu diễn

ẢNH: DUY TÍNH

Nghệ sĩ Trường Giang với biệt danh "Mười Khó" chia sẻ: "Chưa có chương trình nào mà dàn diễn viên, nghệ sĩ tham gia đông như lần này, chúng tôi quá bất ngờ". Được góp phần cùng Bệnh viện Chợ Rẫy làm ấm lòng người bệnh và thân nhân không thể về quê ăn tết, danh hài Trường Giang hứa tham gia chương trình văn nghệ dịp tết những năm tiếp theo.

Bất ngờ dàn nghệ sĩ nổi tiếng 'đổ bộ' Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 5.
Bất ngờ dàn nghệ sĩ nổi tiếng 'đổ bộ' Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 6.

Người bệnh đi xem văn nghệ, chọn áo dài tại Bệnh viện Chợ Rẫy

ẢNH: DUY TÍNH

Ông Phan Văn Bảy (72 tuổi, ở Đắk Lắk) khi nghe tin có các nghệ sĩ nổi tiếng, quen thuộc đến thăm, biểu diễn tại Bệnh viện Chợ Rẫy thì đã tức tốc gọi người con trai đẩy xe lăn từ phòng bệnh ra khu sân khấu. Ông Bảy bị ung thư đã phẫu thuật, chia sẻ: "Không khí hôm nay quá vui vẻ, quá tuyệt vời".

Ở khu vực tặng áo dài cho bệnh nhân và thân nhân, bà Nhã Nhi (ở TP.HCM) sau vài phút đã lựa chọn được một chiếc áo dài màu hồng. Bà nói mình người gốc Hoa và chưa bao giờ mặc áo dài Việt Nam, nhưng tết năm nay bà sẽ mặc chiếc áo dài này.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, lễ khai mạc đường hoa xuân không chỉ mở ra không gian xuân ấm áp trong bệnh viện, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "tết kết nối sẻ chia", khi nghệ sĩ và cộng đồng cùng chung tay mang tết đến cho những người kém may mắn.

Bất ngờ dàn nghệ sĩ nổi tiếng 'đổ bộ' Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 7.
Bất ngờ dàn nghệ sĩ nổi tiếng 'đổ bộ' Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 8.

Hoạt động chăm lo tết cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy

ẢNH: DUY TÍNH

"Đường hoa xuân và hoạt động giao lưu văn nghệ với các nghệ sĩ nổi tiếng đã mang tiếng cười, niềm vui vào từng phòng bệnh, xua đi nỗi lo âu cho người bệnh, thân nhân và nhân viên y tế. Các nghệ sĩ đến đây xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện và sự yêu thương người bệnh", bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy nói.

Bên cạnh đó, bệnh viện còn tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống giúp gợi nhớ lại tết xưa. Đặc biệt, bệnh viện chăm lo tết cho bệnh nhân ở lại như lì xì, tặng quà và tặng vé xe về quê.

Dịp này, bệnh viện cũng họp mặt cán bộ hưu trí - những người đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của đơn vị. 

