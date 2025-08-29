Dương Hoàng Yến nói về khoảnh khắc lạc vào khối thiếu nhi trong buổi sơ duyệt

Hình ảnh Dương Hoàng Yến tại sự kiện lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành ẢNH: FBNV

Hôm 27.8, buổi sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 diễn ra tại quảng trường Ba Đình, trong không khí trang nghiêm, hào hùng. Nhiều sao Việt như NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Dương Hoàng Yến, Trang Pháp, Lâm Vỹ Dạ… góp mặt trong đội hình diễu hành thuộc khối văn hóa - thể thao.

Trong lễ sơ duyệt, khoảnh khắc Dương Hoàng Yến đi lạc vào khối thiếu nhi được nhiều người quan tâm. Theo đoạn clip được chia sẻ, khi phát hiện ra sơ suất này, nữ ca sĩ không khỏi hoang mang, ngơ ngác. Tuy nhiên, cô vẫn vẫy tay chào và di chuyển theo đội hình cùng các bé.

Trên trang cá nhân, giọng ca 9X cũng chia sẻ lại khoảnh khắc này kèm theo dòng trạng thái: “Cũng đang ngơ ngác không biết tại sao đi lạc vào khối thiếu nhi”. Nhiều khán giả để lại bình luận hài hước, trêu chọc nữ ca sĩ vì sự cố này. Tuy nhiên cũng có cư dân mạng khuyên Dương Hoàng Yến cần chú ý để tránh xảy ra sai sót trong những buổi sau.

Thời gian qua, Dương Hoàng Yến tích cực tham gia nhiều chương trình âm nhạc lan tỏa thông điệp ý nghĩa về quê hương, đất nước ẢNH: FBNV

Trao đổi với chúng tôi, Dương Hoàng Yến cho biết vì đây là buổi sơ duyệt đầu tiên nên còn vài điểm bỡ ngỡ. Đối với cô, việc góp mặt trong đội ngũ nghệ sĩ tham gia diễu hành là một vinh dự và sự tự hào. Do đó, cô đang cố gắng tập trung để hoàn thiện các buổi tập tiếp theo trước khi diễu hành chính thức vào ngày 2.9.

Những ngày gần đây, Dương Hoàng Yến liên tục góp giọng trong những nhạc hội lớn, mang tính chất “concert quốc gia”. Nữ ca sĩ cho biết những ngày này vô cùng ý nghĩa khi cô may mắn có các buổi biểu diễn lớn tại Hà Nội và TP.HCM. "Chị đẹp" 9X tâm sự: "Tôi cảm thấy vô cùng tự hào, vinh dự và rất xúc động, nhất là khi được đứng trước Lăng Bác. Tôi cũng rất đỗi biết ơn khi được cất cao tiếng hát của mình cùng các nghệ sĩ khác trong các sự kiện lớn để chào mừng ngày trọng đại của đất nước".

Dương Hoàng Yến và dàn sao trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Ngoài Dương Hoàng Yến, nhiều sao Việt cũng bày tỏ niềm tự hào khi được góp mặt trong đội ngũ nghệ sĩ tham gia diễu hành. Trên trang cá nhân, Trang Pháp chia sẻ hình ảnh diện áo dài trắng trong ngày sơ duyệt, kèm dòng trạng thái: "Vô cùng vinh dự và tự hào" ẢNH: FBNV

Nguyên Khang chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ vợ chồng NSND Lan Hương, NSƯT Đức Hùng tại buổi lễ sơ duyệt ẢNH: FBNV

Lương Thùy Linh hội ngộ ca sĩ Anh Tú. Trên trang cá nhân, nàng hậu chia sẻ: "Dù hôm nay mới chỉ là buổi sơ duyệt, nhưng không khí đã vô cùng hừng hực và tràn đầy cảm xúc. Cùng nhau háo hức, cùng nhau hướng về dấu mốc lịch sử thiêng liêng của dân tộc" ẢNH: FBNV

Dàn sao Việt như Huỳnh Lập, Lâm Vỹ Dạ... bay ra Hà Nội để tham gia sự kiện diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 ẢNH: FBNV