Đường hỏng, đi lại khó khăn

Bạn đọc phản ánh mặt đường tại giao lộ Tiền Lân 19 - Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm (trước đây thuộc xã Bà Điểm, H.Hóc Môn), TP.HCM, xuống cấp nghiêm trọng, lòng đường bị bong tróc lớp nhựa và trũng nhiều chỗ (ảnh).

ẢNH: NHƯ THẢO

Người dân địa phương cho biết tình trạng trên xảy ra đã lâu nhưng không thấy cơ quan chức năng dặm vá khắc phục. Mỗi khi xe chạy qua cuộn tung bụi bay mù mịt, ban đêm khu vực này đèn đường không đủ sáng, xe máy lưu thông qua đây rất dễ trượt ngã, gây mất an toàn giao thông.

Đề nghị cơ quan chức năng trải nhựa, dặm vá mặt đường để người dân đi lại an toàn.