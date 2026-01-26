Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Từ đơn thư bạn đọc

Đường hỏng, đi lại khó khăn

Như Thảo
Như Thảo
Tin, ảnh:
26/01/2026 07:51 GMT+7

Bạn đọc phản ánh mặt đường tại giao lộ Tiền Lân 19 - Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm (trước đây thuộc xã Bà Điểm, H.Hóc Môn), TP.HCM, xuống cấp nghiêm trọng, lòng đường bị bong tróc lớp nhựa và trũng nhiều chỗ (ảnh).

Đường hỏng, đi lại khó khăn - Ảnh 1.

ẢNH: NHƯ THẢO

Người dân địa phương cho biết tình trạng trên xảy ra đã lâu nhưng không thấy cơ quan chức năng dặm vá khắc phục. Mỗi khi xe chạy qua cuộn tung bụi bay mù mịt, ban đêm khu vực này đèn đường không đủ sáng, xe máy lưu thông qua đây rất dễ trượt ngã, gây mất an toàn giao thông.

Đề nghị cơ quan chức năng trải nhựa, dặm vá mặt đường để người dân đi lại an toàn.

Tin liên quan

Nghẹt cống, nước thải tràn ra đường

Nghẹt cống, nước thải tràn ra đường

Trụ đèn giữa đường

Tấm sắt đặt chênh trên đường nguy hiểm

Khám phá thêm chủ đề

đường hỏng đường xuống cấp mất an toàn giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận