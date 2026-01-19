Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Từ đơn thư bạn đọc

Nghẹt cống, nước thải tràn ra đường

Trương Thuận
Trương Thuận
19/01/2026 08:18 GMT+7

Hệ thống cống thoát nước trước nhà số 50/1A đường số 2, xã Xuân Thới Sơn (trước đây thuộc xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn), TP.HCM, bị nghẹt trong thời gian dài nhưng không được khai thông, nạo vét, khiến nước tràn ra ngập lênh láng cả đoạn đường (ảnh).

Nghẹt cống, nước thải tràn ra đường- Ảnh 1.

ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Nước ứ đọng một đoạn dài bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng việc đi lại và gây mất mỹ quan đô thị.

Đề nghị cơ quan chức năng cho khơi thông, nạo vét cống tại khu vực này để đảm bảo vệ sinh.

Bài vở và hình ảnh cộng tác xin gửi về: bandocvietbtn@gmail.com

