Đường kết nối cù lao Tây với An Giang thi công trở lại

Công trường thuộc dự án đường kết nối bến phà An Phong đi tỉnh An Giang đang rất nhộn nhịp. Xe tải chở vật liệu liên tục ra vào, máy móc được huy động để đẩy nhanh tiến độ. Trên tuyến, nhà thầu tập trung hoàn thiện các cống thoát nước và thi công nền đường.

Khẩn trương thi công sau thời gian đình trệ

Kỹ sư Lê Anh Khuyên, Chỉ huy trưởng thi công thuộc Công ty CP xây dựng và thương mại Thái Sơn, cho biết đơn vị đảm nhận 2,7 km đường cùng 3 cầu trên tuyến kết nối cầu Tân Long. Sau khi công trường tái khởi động, các mũi thi công đã được triển khai đồng loạt nhằm bù đắp tiến độ bị chậm trước đó.

Dự án giúp người dân cù lao Tây có thêm tuyến giao thông thuận lợi để đi xã Chợ Mới (tỉnh An Giang) ẢNH: THANH QUÂN

Theo ông Khuyên, dự án gặp khó khăn do triển khai trùng thời điểm nhiều công trình cao tốc tại 2 tỉnh Đồng Tháp và An Giang đồng loạt thi công. Nhu cầu vật liệu tăng cao khiến nguồn cung trở nên khan hiếm, ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu nhân lực cũng gây thêm áp lực cho nhà thầu.

"Trước ngày 20.10, tiến độ dự án mới đạt hơn 50%. Sau tuần tái khởi động, phạm vi do công ty phụ trách đã có chuyển biến tích cực. Hiện chúng tôi tập trung hoàn thiện 3 cống, tập kết vật liệu, cố gắng thông xe toàn tuyến trước Tết Nguyên đán 2027", ông Khuyên nói.

Việc thi công trở lại được kỳ vọng sẽ giúp tháo gỡ tình trạng gián đoạn kéo dài, sớm hoàn thiện tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khu vực cù lao Tây.

Các cán bộ kỹ thuật đang thực hiện lu nền đường ẢNH: THANH QUÂN

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp (chủ đầu tư dự án), công trình xây dựng bến phà An Phong - Tân Bình gồm các hạng mục tại bờ An Phong và bờ Tân Bình.

Trong đó, gói thầu số 11 thi công bến phà An Phong - Tân Bình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ đầu tháng 11.2025. Gói thầu số 12 thực hiện đoạn đường kết nối từ bến phà đến cầu Tân Long, tạo tuyến giao thông nối cù lao Tây, xã Tân Long (Đồng Tháp) với xã Chợ Mới (An Giang).

Cuối tháng 7.2026, nhà thầu đã bàn giao gần 2 km đường, đoạn từ bến phà đến đường dẫn cầu Rạch Mã Trường. Phần còn lại dài khoảng 2,7 km, do Công ty CP xây dựng và thương mại Thái Sơn đang thi công.

Tăng tốc để kịp thông xe trước Tết

Theo chủ đầu tư, đến nay nhà thầu đã đào nền, đắp cát nền đường đạt tiêu chuẩn K95 và K98 trên chiều dài 2.300 m trong tổng số 2.700 m. Phần nền đường chưa hoàn thành tập trung tại những vị trí thi công cống tròn và cống hộp.

Tiến độ gói thầu chưa đáp ứng yêu cầu do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Ngoài tình trạng khan hiếm đá làm đường, giá nhân công và thiết bị tăng cao so với đơn giá trong hợp đồng cũng gây khó khăn cho quá trình triển khai.

Dự kiến dự án sẽ thông xe trước Tết Nguyên đán 2027 ẢNH: THANH QUÂN

Trước tình hình này, chủ đầu tư đang tiếp tục đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc và vật tư để đẩy nhanh tiến độ. Nhà thầu cam kết huy động đầy đủ thiết bị, nhân sự, đồng thời bổ sung 3 mũi thi công nhằm bảo đảm chất lượng và thời gian hoàn thành công trình.

Dự án bến phà An Phong - Tân Bình và đường dẫn kết nối cầu Tân Long khởi công tháng 3.2024, tổng vốn đầu tư hơn 199 tỉ đồng. Khi toàn tuyến hoàn thành, người dân cù lao Tây sẽ có thêm tuyến giao thông thuận lợi để đi xã Chợ Mới và phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. Công trình không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn góp phần cải thiện kết nối giao thông giữa khu vực cù lao với các địa bàn lân cận.