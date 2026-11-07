Công trình đê bao gần 6 km ven sông Tiền ở Cao Lãnh 'chạy nước rút'

Dự án nâng cấp đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) được khởi công tháng 5.2025, với tổng vốn đầu tư hơn 512 tỉ đồng.

Dự án nâng cấp đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền ẢNH: THANH QUÂN

Theo thiết kế, tuyến đê bao có chiều dài 5,8 km. Điểm đầu từ đường Phạm Hữu Lầu (chân cầu Cao Lãnh), điểm cuối tại nút giao đường Tân Việt Hòa. Dọc tuyến được xây dựng 3 cầu, cống Long Hồi, Long Sơn và Long Sung; kết hợp chức năng giao thông và kiểm soát triều cường.

Ghi nhận của PV Báo Thanh Niên chiều 6.11, trên công trường, hàng chục công nhân cùng các phương tiện cơ giới, xe tải liên tục hoạt động, vận chuyển vật liệu phục vụ thi công. Nhiều đoạn đường đang được lu lèn, hoàn thiện mặt đường. Các hạng mục phụ trợ và hệ thống biển báo giao thông cũng được triển khai đồng loạt.

Hệ thống cống đã hoàn thành và phát huy tác dụng trong những đợt triều cường vừa qua ẢNH: THANH QUÂN

Ông Nguyễn Công Bằng, cán bộ giám sát dự án thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1, đại diện chủ đầu tư, cho biết công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp và khu vực đô thị ven sông Tiền.

Dự kiến cuối năm 2026 đưa vào khai thác

Theo ông Bằng, khi hoàn thành, tuyến đê bao cùng hệ thống kè và cống sẽ góp phần kiểm soát mực nước, hạn chế tình trạng nước lũ dâng cao gây ngập úng; đồng thời giảm nguy cơ xói lở bờ sông. Công trình cũng tạo thêm tuyến giao thông kết nối các khu vực, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối ẢNH: THANH QUÂN

Đáng chú ý, hệ thống 3 cầu, cống ngăn triều trên tuyến đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng trong đợt triều cường vừa qua. Qua đó bước đầu phát huy vai trò kiểm soát nguồn nước, hỗ trợ bảo vệ các khu dân cư ven sông.

Đến nay, tổng khối lượng thực hiện dự án đạt khoảng 98%. Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, nhất là các công trình phụ trợ và hệ thống bảo đảm an toàn giao thông.

"Dự án dự kiến được đưa vào khai thác cuối năm 2026", ông Bằng thông tin.