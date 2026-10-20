Sạt lở sông Tiền cuốn sập 2 căn nhà ở Đồng Tháp

Ngày 20.10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) cho biết địa phương vừa xảy ra vụ sạt lở bờ sông Tiền nghiêm trọng, làm sập hoàn toàn 2 căn nhà của người dân. Vụ việc không gây thiệt hại về người.



Hiện trường vụ sạt lở ở xã Tân Long ẢNH: T.L

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 19.10, sạt lở xảy ra tại khu vực gần cơ sở vật liệu xây dựng Minh Thư, thuộc ấp Tân Quới, cách bến đò An Long - Tân Quới (cũ) khoảng 385 m về phía hạ nguồn.

Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 20 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 10 m. Vụ sạt lở khiến 2 căn nhà bị sập hoàn toàn, 4 hộ dân khác nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 140 triệu đồng. Vị trí sạt lở cách tuyến đường nhựa hơn 60 m.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tân Long đã huy động lực lượng quân sự, công an cùng người dân khẩn trương hỗ trợ di dời tài sản, vật dụng sinh hoạt của các hộ bị ảnh hưởng; đồng thời di chuyển gạch, đá, xi măng tại cơ sở vật liệu xây dựng đến nơi an toàn trong đêm.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại ẢNH: T.L

Địa phương đồng thời triển khai các biện pháp cảnh báo, khoanh vùng khu vực sạt lở, khuyến cáo người dân không đến gần vị trí nguy hiểm; tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở và vận động 4 hộ còn lại di dời đến nơi an toàn nhằm hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tân Long, tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn diễn biến đáng lo ngại, đặc biệt tại khu vực từ ấp Phú Trung đến hết ấp Thượng, với chiều dài khoảng 4 km. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở, đe dọa nhà ở của người dân và tuyến đường nhựa.

Trước tình hình trên, địa phương kiến nghị UBND tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ kinh phí triển khai các giải pháp công trình phù hợp, như xây dựng kè, rọ đá nhằm hạn chế sạt lở, điều tiết dòng chảy, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và hạ tầng giao thông.