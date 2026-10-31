Đồng Tháp chi hơn 1.455 tỉ đồng mở rộng quốc lộ 30

Ngày 31.10, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 30, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.455 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện dự kiến 4 năm.

Nhiều đoạn trên quốc lộ 30 qua tỉnh Đồng Tháp rất hẹp và đã xuống cấp ẢNH: THANH QUÂN

Theo phương án được phê duyệt, dự án có chiều dài khoảng 25,88 km, điểm đầu giao với đường dẫn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (xã Thanh Hưng), điểm cuối tại nút giao An Bình (phường Mỹ Trà). Tuyến đường đi qua các xã Thanh Hưng, Mỹ Hiệp, Bình Hàng Trung và Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp.

Dự án thuộc nhóm B, tập trung nâng cấp tuyến quốc lộ hiện hữu, hiện có mặt đường bê tông nhựa rộng trung bình khoảng 7 m, lên quy mô đường cấp 3 đồng bằng. Theo thiết kế, nền đường rộng 12 m, mặt đường bê tông nhựa rộng 11 m. Ngoài ra, dự án còn đầu tư hệ thống thoát nước dọc tại những đoạn đông dân cư và các công trình bảo đảm an toàn giao thông.

Việc mở rộng quốc lộ 30 được xác định là một trong những dự án hạ tầng quan trọng nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đáng chú ý, tuyến quốc lộ này được kỳ vọng trở thành trục kết nối giao thông giữa khu vực Tiền Giang trước đây, gồm Mỹ Tho, Cái Bè, An Hữu với khu vực Cao Lãnh và các vùng kinh tế trọng điểm của Đồng Tháp trước đây. Qua đó, tạo điều kiện liên kết các vùng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ, từng bước hình thành chuỗi vận tải, logistics đồng bộ.

Khi hoàn thành, quốc lộ 30 sẽ tăng khả năng kết nối với các tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, Cao Lãnh - An Hữu, Quốc lộ 1 và các trục giao thông nội tỉnh; góp phần kết nối khu vực nội địa Đồng Tháp Mười với hành lang kinh tế dọc sông Tiền và vùng biên giới. Bên cạnh đó còn mở rộng không gian phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, tăng sức hút đầu tư và thúc đẩy liên kết vùng.