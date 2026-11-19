Áp lực khi lấn sân điện ảnh

Dương Khắc Linh lấn sân điện ảnh, chuẩn bị trình làng phim đầu tay: Phi vụ bông tuyết vàng ẢNH: NVCC

Nổi tiếng với vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, Dương Khắc Linh gây bất ngờ khi chuyển hướng sang làm đạo diễn phim. Anh vừa công bố dự án điện ảnh đầu tay Phi vụ bông tuyết vàng, bắt tay cùng đạo diễn Phạm Hồ Sơn. Chia sẻ về cú rẽ hướng này, nhạc sĩ 46 tuổi cho biết bản thân vốn đam mê phim ảnh từ nhỏ và anh vẫn luôn ấp ủ ước mơ tự tạo nên tác phẩm của riêng mình. Kinh nghiệm từ quá trình sản xuất các phim ngắn giúp Dương Khắc Linh mạnh dạn thử sức với dự án đầu tay.

"Thực ra tôi không hề tự tin mà đang rất run vì đây là bộ phim đầu tiên. Làm phim không giống như làm nhạc", nhạc sĩ Cánh hồng phai thừa nhận. Theo anh, trong âm nhạc, bạn có thể làm một mình, từ khâu viết nhạc, lời, giai điệu, thu âm… Còn với phim, đó là công sức của rất nhiều người, mỗi người có quan điểm, góc nhìn khác nhau, đạo diễn phải chọn ra những thứ hay nhất, phù hợp nhất, tạo ra một một tác phẩm tốt. Nhà làm phim 8X thừa nhận đó là điều khó nhất.

Hình ảnh đầu tiên của Phi vụ bông tuyết vàng. Phim thuộc thể loại hành động - hài, quay từ tháng 9.2026 và được ấn định ra rạp vào ngày 11.12 tới ẢNH: ĐPCC

Dương Khắc Kinh chia sẻ thời điểm tuyển chọn diễn viên cho Phi vụ bông tuyết vàng, nhiều người không khỏi bất ngờ, đặt câu hỏi khi biết tin anh là đạo diễn của phim. "Mọi người đều đã biết tôi ở vai trò nhạc sĩ, nhưng không biết tôi sẽ làm phim như thế nào. Nhưng rồi họ chọn tin tưởng, thử hợp tác với tôi trong dự án đầu xem sao. Tôi rất biết ơn về điều đó", đạo diễn "tân binh" này chia sẻ. Phim điện ảnh đầu tay của Dương Khắc Linh quy tụ dàn diễn viên đáng chú ý: Steven Nguyễn, Vân Trang, NSND Kim Xuân… Bên cạnh đó, sự tham gia của một nhà làm phim kinh nghiệm như Phạm Hồ Sơn khiến Dương Khắc Linh mạnh dạn hơn với tác phẩm đầu tiên.

Nhắc đến việc kêu gọi đầu tư cho dự án điện ảnh đầu tay, Dương Khắc Linh thừa nhận hành trình này rất gian nan bởi anh là người mới. "Nói thật lúc quay phim, chúng tôi chưa có đủ tiền đâu, nhưng tất cả vẫn cứ quay để kịp ra rạp dịp Giáng sinh, với niềm tin mình sẽ kêu gọi đủ tiền. Khi đơn vị phát hành đã chốt lịch chiếu, cả ê kíp phải hoạt động hết công suất và chúng tôi vừa quay, vừa huy động nhà đầu tư", anh kể.

Nhà làm phim 46 tuổi cho biết anh phải huy động người thân, bạn bè, doanh nghiệp, các mối quan hệ thân thiết… để có đủ kinh phí làm phim đầu tay. "Bởi khi bỏ ra số tiền lớn đầu tư, họ cũng tính đến rủi ro, nhất là khi đọc được những thông tin có phim này lỗi, phim kia thua trắng ngoài rạp và Phi vụ bông tuyết vàng lại là phim đầu tay của tôi nữa. Riêng vấn đề kinh phí cũng đủ khiến tôi nhức đầu", nhạc sĩ Xin hãy thứ tha tiết lộ thêm.

Dương Khắc Linh đối diện với nhiều áp lực khi từ lĩnh vực âm nhạc chuyển hướng sang điện ảnh ẢNH: NVCC

Dương Khắc Linh thừa nhận sau áp lực kêu gọi đầu tư, áp lực tiếp theo là họ phải làm sao tạo nên một bộ phim có doanh thu tốt để nhà đầu tư thu hồi vốn. "Khi bắt tay vào thực hiện một dự án, tôi mới hiểu tại sao làm phim khó vậy. Vì số tiền bỏ ra quá lớn, trách nhiệm, áp lực của nhà làm phim quá cao và thành công, thất bại của một dự án ảnh hưởng đến rất nhiều người", anh bộc bạch.

Dù hiểu rõ rủi ro, nhà làm phim này chia sẻ anh vẫn quyết định bước vào thị trường khốc liệt này với tâm thế "liều ăn nhiều". Nam nhạc sĩ giải thích: "Làm phim là đam mê từ lâu của tôi và tôi nghĩ nếu bây giờ mình không làm, sau này sẽ rất hối hận".

Khi Dương Khắc Linh vừa làm phim, vừa làm 'bố bỉm sữa'

Dương Khắc Linh bên cạnh vợ - ca sĩ Sara Lưu ẢNH: FBNV

Phi vụ bông tuyết vàng được Dương Khắc Linh thực hiện trong giai đoạn anh và vợ - ca sĩ Sara Lưu chuẩn bị đón hai con gái. Đạo diễn 8X nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ nhiệt tình từ bạn đời trong suốt quá trình làm phim dù cô đang vất vả mang thai đôi. Anh cho biết trong quá trình quay phim, Sara Lưu thường xuyên đến trường quay, dõi theo công việc của chồng, phát hiện ra nhiều điểm chưa ổn và đưa ra những góp ý về kịch bản vì đôi khi nam đạo diễn không hiểu hết được tiếng Việt.

Dương Khắc Linh tiết lộ thời điểm vợ chuẩn bị sinh, anh đang quay phim ở Đà Lạt và phải nhanh chóng sắp xếp thời gian để trở về TP.HCM, sẵn sàng đón hai con gái chào đời trước khi nhanh chóng trở lại phim trường. "Dù bận rộn, tôi rất hạnh phúc khi có thêm hai em bé. Cảm giác có con gái khác hẳn với cảm giác có con trai trước đó. Mọi thứ thật dễ thương, hạnh phúc. Khi đón hai con trai đầu lòng, tôi từng ao ước có thêm một bé gái, giờ có thêm tận hai bé gái, tôi hạnh phúc vô cùng nhưng cũng có nhiều thứ phải lo", ông bố 4 con tâm sự.

Nhạc sĩ cũng chia sẻ trong những tháng qua, cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều thứ khi anh vừa bận rộn với dự án điện ảnh đầu tay, vừa đón thêm hai con gái khiến bản thân rơi vào trạng thái "stress chồng stress". Có thời điểm làm việc tại nhà, anh vừa bận rộn hoàn thiện các công đoạn còn lại của phim, vừa tranh thủ chăm con nhỏ ở phòng bên cạnh.

Dương Khắc Linh dí dỏm: "Tôi có cảm giác trong 6 tháng vừa qua, tôi già đi vài tuổi. Mỗi ngày, tôi chịu rất nhiều áp lực, căng thẳng nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều niềm vui, hạnh phúc, mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy. Nhưng hiện tại, bộ phim đã hoàn tất, hai con gái đã chào đời khỏe mạnh, tôi rất hạnh phúc".