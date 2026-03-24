Dương Khắc Linh 'sốc' khi sắp thành 'bố 4 con'

Mới đây, trong liveshow Linh cảm tổ chức tại Hà Nội, vợ chồng Dương Khắc Linh – Sara Lưu bất ngờ thông báo tin vui khi gia đình sắp đón thêm hai thành viên mới. Theo tiết lộ, giọng ca Đừng như thói quen đang ở những tuần đầu của thai kỳ. Dù thông thường phải sau 12 tuần mới công bố, nữ ca sĩ vẫn quyết định chia sẻ sớm trong dịp đặc biệt này.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai cặp đôi đón tin mang song thai. Trước đó, vào năm 2020, Sara Lưu đã sinh 2 bé trai. Việc một gia đình 2 lần đón thai song sinh được xem là hiếm, khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Dương Khắc Linh và Sara Lưu thông báo tin vui gia đình sắp đón thêm hai thành viên Ảnh: FBNV

Vợ chồng nam nhạc sĩ tiết lộ, lần mang thai này là hai bé gái. Điều này giúp gia đình nam nhạc sĩ thêm phần trọn vẹn vì trước đó đã có hai bé trai. Hiện tại, Sara Lưu hạn chế hoạt động nghệ thuật, dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn đầu thai kỳ.

Cảm xúc của Dương Khắc Linh khi gia đình sắp đón thêm cặp song sinh

Chia sẻ thêm về cảm xúc cá nhân, Dương Khắc Linh cho biết anh vẫn chưa quen với việc sắp trở thành bố của bốn con. "Mỗi lần nghe tới bố 4 con là tôi lại giật mình. Thật sự tôi chưa quen với điều đó", nam nhạc sĩ nói.

Anh cho biết ban đầu hai vợ chồng chỉ dự định có hai hoặc ba con. Tuy nhiên, vì mong muốn có thêm con gái nên cả hai quyết định sinh thêm. Khi đi khám và nhận kết quả mang song thai, anh thừa nhận bản thân khá bất ngờ. "Từ một em bé mà thành hai, tự nhiên mình có bốn đứa luôn. Lúc đầu cũng hơi sốc, nhưng sau đó thì rất mừng", anh chia sẻ.

Vợ chồng Dương Khắc Linh nhận nhiều lời chúc mừng khi chia sẻ việc mang song thai lần hai Ảnh: FBNV

Dương Khắc Linh cho biết bản thân lớn lên trong gia đình có bốn anh em nên cảm thấy quen thuộc với không khí đông người. Sara Lưu cũng có hoàn cảnh tương tự, vì vậy cả hai từng nghĩ đến việc xây dựng gia đình đông con từ sớm.

Tuy nhiên khi trưởng thành, nam nhạc sĩ cũng ý thức rõ những áp lực về chi phí và trách nhiệm. "Bình thường người ta hai đứa là đủ rồi, còn mình thì tự nhiên là bốn. Nhưng bây giờ thì rất vui, ai cũng đang mong chờ", anh nói thêm.

Nói về phản ứng của các con, Dương Khắc Linh cho biết hai bé trai tỏ ra thích thú khi biết mẹ mang thai. Bé lớn đặc biệt hào hứng, bé thường xuyên trò chuyện và thể hiện sự quan tâm đến em từ khi còn trong bụng mẹ. "Lúc đầu tôi nói là mẹ đang mang thai một em bé thì bé rất quan tâm, ngày nào cũng nói chuyện, trước khi ngủ còn hôn bụng mẹ. Giờ biết là có hai em thì càng vui hơn", nam nhạc sĩ kể.

Nam nhạc sĩ cho biết sẽ nỗ lực làm việc nhiều hơn để chuẩn bị cho gia đình đông thành viên Ảnh: FBNV

Bên cạnh niềm vui, nam nhạc sĩ cũng thẳng thắn chia sẻ về áp lực tài chính khi gia đình chuẩn bị có bốn con nhỏ. "Nói chung là phải làm việc nhiều hơn, kiếm nhiều hơn. Trước đây có gì làm đó, còn bây giờ phải cố gắng tạo ra nhiều dự án hơn để lo chi phí nuôi bốn đứa", anh cho biết.

Dương Khắc Linh thừa nhận đây là "một bài toán khá lớn", tuy nhiên anh tin rằng bản thân có thể đảm đương. "Quan trọng là mình phải cố gắng, và tin là mình có thể lo được cho các con", anh nói.

Sau khi kết hôn vào năm 2019, Dương Khắc Linh và Sara Lưu duy trì cuộc sống kín tiếng, ít ồn ào. Cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình và đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống.