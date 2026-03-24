Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Dương Khắc Linh 'sốc' khi sắp thành 'bố 4 con'

An Hạ
24/03/2026 19:04 GMT+7

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh bất ngờ lẫn hạnh phúc trước thông tin vợ là ca sĩ Sara Lưu mang song thai lần 2. Anh chia sẻ thêm những thay đổi trong cuộc sống và kế hoạch công việc khi chuẩn bị trở thành bố của bốn con.

Mới đây, trong liveshow Linh cảm tổ chức tại Hà Nội, vợ chồng Dương Khắc LinhSara Lưu bất ngờ thông báo tin vui khi gia đình sắp đón thêm hai thành viên mới. Theo tiết lộ, giọng ca Đừng như thói quen đang ở những tuần đầu của thai kỳ. Dù thông thường phải sau 12 tuần mới công bố, nữ ca sĩ vẫn quyết định chia sẻ sớm trong dịp đặc biệt này.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai cặp đôi đón tin mang song thai. Trước đó, vào năm 2020, Sara Lưu đã sinh 2 bé trai. Việc một gia đình 2 lần đón thai song sinh được xem là hiếm, khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Dương Khắc Linh và Sara Lưu thông báo tin vui gia đình sắp đón thêm hai thành viên

Ảnh: FBNV

Vợ chồng nam nhạc sĩ tiết lộ, lần mang thai này là hai bé gái. Điều này giúp gia đình nam nhạc sĩ thêm phần trọn vẹn vì trước đó đã có hai bé trai. Hiện tại, Sara Lưu hạn chế hoạt động nghệ thuật, dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn đầu thai kỳ.

Cảm xúc của Dương Khắc Linh khi gia đình sắp đón thêm cặp song sinh

Chia sẻ thêm về cảm xúc cá nhân, Dương Khắc Linh cho biết anh vẫn chưa quen với việc sắp trở thành bố của bốn con. "Mỗi lần nghe tới bố 4 con là tôi lại giật mình. Thật sự tôi chưa quen với điều đó", nam nhạc sĩ nói.

Anh cho biết ban đầu hai vợ chồng chỉ dự định có hai hoặc ba con. Tuy nhiên, vì mong muốn có thêm con gái nên cả hai quyết định sinh thêm. Khi đi khám và nhận kết quả mang song thai, anh thừa nhận bản thân khá bất ngờ. "Từ một em bé mà thành hai, tự nhiên mình có bốn đứa luôn. Lúc đầu cũng hơi sốc, nhưng sau đó thì rất mừng", anh chia sẻ.

Vợ chồng Dương Khắc Linh nhận nhiều lời chúc mừng khi chia sẻ việc mang song thai lần hai

Ảnh: FBNV

Dương Khắc Linh cho biết bản thân lớn lên trong gia đình có bốn anh em nên cảm thấy quen thuộc với không khí đông người. Sara Lưu cũng có hoàn cảnh tương tự, vì vậy cả hai từng nghĩ đến việc xây dựng gia đình đông con từ sớm.

Tuy nhiên khi trưởng thành, nam nhạc sĩ cũng ý thức rõ những áp lực về chi phí và trách nhiệm. "Bình thường người ta hai đứa là đủ rồi, còn mình thì tự nhiên là bốn. Nhưng bây giờ thì rất vui, ai cũng đang mong chờ", anh nói thêm.

Nói về phản ứng của các con, Dương Khắc Linh cho biết hai bé trai tỏ ra thích thú khi biết mẹ mang thai. Bé lớn đặc biệt hào hứng, bé thường xuyên trò chuyện và thể hiện sự quan tâm đến em từ khi còn trong bụng mẹ. "Lúc đầu tôi nói là mẹ đang mang thai một em bé thì bé rất quan tâm, ngày nào cũng nói chuyện, trước khi ngủ còn hôn bụng mẹ. Giờ biết là có hai em thì càng vui hơn", nam nhạc sĩ kể.

Nam nhạc sĩ cho biết sẽ nỗ lực làm việc nhiều hơn để chuẩn bị cho gia đình đông thành viên

Ảnh: FBNV

Bên cạnh niềm vui, nam nhạc sĩ cũng thẳng thắn chia sẻ về áp lực tài chính khi gia đình chuẩn bị có bốn con nhỏ. "Nói chung là phải làm việc nhiều hơn, kiếm nhiều hơn. Trước đây có gì làm đó, còn bây giờ phải cố gắng tạo ra nhiều dự án hơn để lo chi phí nuôi bốn đứa", anh cho biết.

Dương Khắc Linh thừa nhận đây là "một bài toán khá lớn", tuy nhiên anh tin rằng bản thân có thể đảm đương. "Quan trọng là mình phải cố gắng, và tin là mình có thể lo được cho các con", anh nói.

Sau khi kết hôn vào năm 2019, Dương Khắc Linh và Sara Lưu duy trì cuộc sống kín tiếng, ít ồn ào. Cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình và đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Tin liên quan

Lý do Lưu Hiền Trinh 'đòi' tăng cát sê khi hát cho liveshow của Dương Khắc Linh

Lý do Lưu Hiền Trinh 'đòi' tăng cát sê khi hát cho liveshow của Dương Khắc Linh

Xuất hiện trong đêm nhạc của nhạc sĩ Dương Khắc Linh tại Hà Nội, Lưu Hiền Trinh gây chú ý bởi ngoại hình thon gọn. Dịp này, cô cũng có những tiết lộ về quá trình chuẩn bị cho màn tái xuất sau quãng thời gian vun vén gia đình.

Khám phá thêm chủ đề

Dương Khắc Linh Sara Lưu sao việt Liveshow gia đình hôn nhân Con cái
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận