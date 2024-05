Đường làng vừa đi vừa... sợ

X E "KHỦNG" CHẠY NGÀY ĐÊM

Gần đây, người dân ở các xã Triệu Thuận, Triệu Đại, Triệu Long, Triệu Thành (H.Triệu Phong), nơi có các tuyến ĐT 578B và QL49C đi qua, rất bức xúc trước tình trạng các loại xe tải, xe container hạng nặng lưu thông để né tránh trạm thu phí trên quốc lộ. Các xe chủ yếu di chuyển từ TP.Đông Hà vào TX.Quảng Trị và ngược lại.

Xe container chạy qua đoạn đường nhỏ hẹp, đông dân cư ở địa bàn thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận (H.Triệu Phong) THANH LỘC

Theo người dân, các xe này chạy rầm rập bất kể đêm ngày trên những con đường nhỏ hẹp, đông dân cư khiến họ rất bất an vì nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Bà Dương Thị Nga (thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận) cho biết xe tải, container qua đoạn đường trước nhà bà rất nhiều cả ngày lẫn đêm. "Nhiều xe tải, xe container phóng qua đường này rất nhanh. Hầu hết có kích thước lớn, dài nên chạy lấn gần hết lòng đường. Nhà tôi ở ngay sát đường nên ban đêm ngủ không được. Từ năm ngoái đến nay, ngay tại xã Triệu Thuận đã xảy ra 3 vụ tiai nạn giao thông chết người do xe container gây ra", bà Nga nói.

Ông Đoàn Quang Như, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Dương Lệ Đông, cho biết tuyến ĐT 578B đoạn đi qua thôn có lòng đường nhỏ hẹp, không có lề đường. Dọc đường có nhiều trường học, hàng chục hàng quán mở sát đường nên nhiều học sinh ra mua hàng, đứng tràn ra cả một phần đường. Chưa hết, do là khu vực nông thôn, có nhiều đường dây điện, dây viễn thông võng xuống khá thấp nên các xe lớn đi qua vướng phải… "Lâu nay những loại xe tải, container đi qua tuyến đường này khá nhiều để né trạm thu phí, nhưng lượng xe tăng đột biến kể từ khi tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn cấm xe tải, xe khách. Xe chạy ngày đêm, chạy rất nhanh khiến bà con rất lo lắng. Cơ quan chức năng cần nghiêm cấm xe container, xe tải lớn qua tuyến ĐT 578B, đồng thời triển khai kịp thời các giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân địa phương", ông Như kiến nghị.

Khu vực ngã ba thuộc thôn Bích Lộc Triêu (xã Triệu Long, H.Triệu Phong) vốn đã bị xuống cấp, lớp đất đá bị bong tróc nên mỗi lần các loại xe tải, container chạy qua gây bụi mịt mù. Chị Võ Thị Như Huyền, có quán ăn uống giải khát tại đây, ngán ngẩm vì đường bụi bặm, ồn ào khiến quán vắng khách dần. "Gió nồm cuốn bụi bay vào nên buổi chiều tôi nghỉ quán. Quán nằm sát đường nên bụi nhiều lắm, mỗi ngày dội nước vệ sinh mấy lần nhưng vẫn đầy bụi", chị Huyền bức xúc.

Ban đêm, xe container đi vào đường làng để tránh trạm thu phí THANH LỘC

G IÁM SÁT, TUẦN TRA KHÉP KÍN

Ghi nhận thực tế, PV Thanh Niên chứng kiến có rất nhiều xe tải lớn, xe container né trạm thu phí đi qua tuyến ĐT 578B và QL49C, nối đuôi nhau chạy với tốc độ nhanh mặc dù đây là khu dân cư đông đúc. Tại nhiều đoạn đường nhỏ, các ô tô tránh nhau gây ách tắc và nguy hiểm cho các phương tiện xe mô tô, xe đạp điện, xe đạp, người đi bộ…

Đại úy Võ Ngọc Dũng, Đội phó Đội CSGT - trật tự Công an H.Triệu Phong, cho biết thời gian qua các xe container, xe tải lớn đi vào đường liên thôn, liên xã thuộc địa bàn huyện khá nhiều. Đặc biệt kể từ ngày 4.4, khi Cục Đường bộ VN cấm xe khách, xe khách giường nằm trên 30 chỗ, xe có tải trọng lớn không được lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn thì lưu lượng các xe này đổ về các tuyến đường liên thôn, liên xã càng nhiều hơn. Xe chạy vào giờ cao điểm như tan trường, công nhân tan ca rất đông nên gây nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông rất cao.

Trước thực trạng đáng lo ngại trên, Đội CSGT- trật tự Công an H.Triệu Phong đã xây dựng kế hoạch nhằm hạn chế lưu lượng xe container và xe quá khổ, quá tải đi vào các tuyến đường liên thôn, liên xã. Cụ thể, lực lượng CSGT phối hợp cân tải trọng trên các tuyến đường liên huyện, liên tỉnh; giám sát tốc độ vào các giờ cao điểm (9 - 14 giờ, 16 - 19 giờ). Đồng thời, hằng ngày đội tổ chức tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn để làm giảm lưu lượng xe vào giờ cao điểm…

Tuy nhiên, chỉ mỗi CSGT giám sát thì vẫn chưa đủ. Bởi chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng, tình hình đâu lại vào đấy, xe "khủng" lại rầm rập chạy vào đường làng. Có lẽ, cần nhiều lực lượng hơn và cần biện pháp mạnh tay hơn nữa để giải quyết dứt điểm tình trạng này, trả sự bình yên vốn có cho những con đường làng.