Dương Lệ Bình sẽ đến Việt Nam dự họp báo ‘Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026’

“Chim công làng múa” Trung Quốc - Dương Lệ Bình ẢNH: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIETART

Sự xuất hiện trực tiếp của "Chim công làng múa" - Vũ thần phương Đông - Nghệ sĩ Dương Lệ Bình là Tổng Biên đạo, giám đốc nghệ thuật, diễn viên đặc biệt của vở vũ kịch "Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026" tại Việt Nam sẽ không chỉ là hoạt động truyền thông, mà được xem như một sự kiện văn hóa mang tầm khu vực, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của giới nghệ thuật, công chúng yêu múa và cộng đồng khán giả quốc tế đang sinh sống, làm việc, du lịch tại Việt Nam.

Theo công ty VietArt, mặc dù trong giai đoạn mở bán vé vở vũ kịch "Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026" nhưng lượng khán giả quan tâm và đặt vé là rất lớn. Các vị trí chỗ ngồi đặc biệt cho các suất diễn đầu chỉ còn số lượng hạn chế. Đặc biệt ghi nhận ngoài sự hiện diện đông đảo của khán giả Thủ đô Hà Nội còn có rất nhiều khán giả đến từ TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các thành phố khác cùng cộng đồng khán giả yêu nghệ thuật Quốc tế và một số Đại sứ quán đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Sự đa dạng này càng khẳng định sức hút nghệ thuật của vở vũ kịch "Khổng Tước" của nghệ sĩ đẳng cấp thế giới, vũ sư hàng đầu châu Á Dương Lệ Bình sẽ là điểm nhấn nghệ thuật và là tâm điểm văn hóa quốc tế tại thủ đô Hà Nội vào đầu năm 2026.

Khán giả Việt Nam sẵn sàng đón nhận nghệ thuật đỉnh cao

Thực tế thị trường biểu diễn gần đây cho thấy, khán giả Việt Nam mặc dù rất khắt khe nhưng cũng rất hào phóng, sẵn sàng chi trả cho các chương trình nghệ thuật chất lượng cao và những chương trình mang tầm đẳng cấp quốc tế. Điều này không chỉ phản ánh sự mến mộ và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật tinh hoa, mà còn khẳng định một định vị mới của khán giả Việt: chủ động, tinh tế và sẵn sàng đồng hành cùng các giá trị nghệ thuật lớn của thế giới.

"Khổng Tước" và vai trò trong phát triển công nghiệp văn hóa - du lịch

Với quy mô gần 100 nghệ sĩ, kỹ thuật viên với hệ thống sân khấu, ánh sáng chuẩn quốc tế, cùng giá trị nghệ thuật đã được kiểm chứng qua 700 suất diễn trên toàn cầu, vở vũ kịch "Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026" hứa hẹn sẽ trở thành một điểm nhấn quan trọng trong dòng chảy công nghiệp văn hóa đang phát triển tại Việt Nam.

Không chỉ là một tác phẩm sân khấu, "Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026" còn góp phần kích cầu du lịch văn hóa, thu hút khán giả trong nước và Quốc tế đến Hà Nội, tạo ra chuỗi giá trị kinh tế - dịch vụ xoay quanh nghệ thuật biểu diễn; khẳng định vai trò của Việt Nam như một điểm đến mới của các chương trình nghệ thuật kinh điển thế giới.

Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, sự hiện diện của "Khổng Tước" cùng những chương trình quốc tế chất lượng cao được xem là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự hội nhập sâu rộng và bền vững của đời sống nghệ thuật trong nước.

Một cuộc gặp gỡ được mong đợi

Buổi họp báo vào tháng 1.2026 với sự tham dự trực tiếp của nghệ sĩ Dương Lệ Bình không chỉ là dịp để công bố thông tin chương trình, mà còn là cuộc gặp gỡ được mong đợi giữa một biểu tượng vũ đạo phương Đông và công chúng Việt Nam.

Vũ thần phương Đông - Dương Lệ Bình ẢNH: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIETART

Ở đó, Khổng Tước không chỉ kể câu chuyện về chim công, về thiên nhiên và nhân tính, mà còn mở ra một đối thoại nghệ thuật sâu sắc giữa các nền văn hóa - nơi Việt Nam đang dần khẳng định vị thế là điểm đến của những giá trị nghệ thuật lớn.

