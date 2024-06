Dương Mịch tái xuất thất bại với 'Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên'

Dương Mịch trong Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên POSTER PHIM

Cuối tháng 5.2024, Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên ra mắt trong sự kỳ vọng của đông đảo khán giả. Bởi tác phẩm không chỉ gây ấn tượng với hiệu ứng kỹ xảo hoành tráng, dựa trên truyện tranh nổi tiếng mà còn quy tụ hai sao Hoa ngữ đình đám Dương Mịch - Cung Tuấn.

Đặc biệt, Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên còn đánh dấu sự trở lại của Dương Mịch tại dòng phim ngôn tình cổ trang chuyển thể, đây vốn là thể loại phim được cho là "vùng an toàn" quen thuộc của nữ diễn viên.

Người đẹp chịu nhiều lời chê bai về diễn xuất

Tuy nhiên, Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên nhận hàng loạt phản hồi trái chiều, chê nhiều hơn khen ngay từ những tập đầu tiên. Càng về các tập sau, tác phẩm càng lộ nhiều điểm yếu hơn từ cốt truyện kém hấp dẫn, biên tập chuyển cảnh rời rạc… cho đến diễn xuất gượng gạo của hai diễn viên chính.

Riêng màn thể hiện của Dương Mịch trong vai Đồ Sơn Hồng Hồng bị chê bai nặng nề. Người đẹp thường cho thấy biểu cảm đơ sượng "một màu", cùng ánh mắt lờ đờ như buồn ngủ hay trợn tròn trong hầu hết các cảnh. Thậm chí, ở tình tiết cao trào trong những tập cuối phim, cô vẫn giữ nguyên một sắc mặt vô cảm.

Khán giả kêu gọi Dương Mịch nên chọn lựa kịch bản tốt hơn

Dương Mịch và Cung Tuấn (vai Đông Phương Nguyệt Sơ) cũng không tạo được "phản ứng hóa học" tốt. Dù mỹ nhân 8X và bạn diễn luôn cùng đứng chung khung hình trong phân đoạn kề vai chiến đấu, trò chuyện vui đùa hay ôm hôn, khán giả vẫn không hề cảm thấy họ là một cặp đôi.

Dù tạo hình đẹp lung linh của nhân vật Đồ Sơn Hồng Hồng góp phần giúp Dương Mịch che đi khuyết điểm tuổi tác, nhưng khi lên phim, ngôi sao Hoa ngữ sinh năm 1986 vẫn lộ khoảng cách tuổi tác với đàn em kém cô 6 tuổi.

Dương Mịch và Cung Tuấn kém ăn ý trong phim

Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên kết thúc có hậu, cặp đôi chính của phim là Đồ Sơn Hồng Hồng và Đông Phương Nguyệt Sơ hạnh phúc bên nhau. Tập cuối lên sóng lặng lẽ. Không chỉ cái kết của phim và toàn bộ tác phẩm đều không đạt hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng.

Thất bại với Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên lần này càng kéo danh tiếng của Dương Mịch tụt dốc không phanh. Trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), nhiều dân mạng nhận xét Dương Mịch không còn trẻ và phù hợp để vào dạng vai nữ chính ngôn tình chuyển thể như trong Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên nữa.

Trong vòng 5 - 6 năm trở lại đây, Dương Mịch không có dự án nào gây được tiếng vang dù chăm chỉ làm việc trên phim trường, cũng như "phủ sóng" dày đặc từ điện ảnh đến truyền hình

Tuy nhiên, diễn xuất của cô cũng không đủ ổn định để đảm nhận những nhân vật có chiều sâu tâm lý hay được mời vào những dự án chất lượng tốt. Vì thế, bà mẹ một con này sau bao năm vẫn "giậm chân tại chỗ" và hoạt động nghệ thuật chẳng có gì đột phá dù đã U.40.

Gần đây nhất, Dương Mịch "ngã ngựa" cùng phim điện ảnh Không có gì mà một nồi lẩu không thể giải quyết được (Nothing Can't Be Undone by a HotPot). Tác phẩm màn ảnh rộng này công chiếu từ ngày 1.5, một trong những kỳ nghỉ lễ lớn ở Trung Quốc, nhưng nhanh chóng rút khỏi rạp vào ngày 6.5. Trước khi rút lui, Không có gì mà một nồi lẩu không thể giải quyết được chỉ mang về gần 52 triệu nhân dân tệ (187 tỉ đồng), thành tích rất khiêm tốn so với những dự án ra rạp vào dịp lễ 1.5 ở đất nước tỉ dân.