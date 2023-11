Đường ngập sâu do lũ, người dân dùng thuyền chở quan tài nam sinh ra nghĩa trang

Vào khoảng 9 giờ sáng nay 1.11, người dân ở xã Hương Thuỷ (H.Hương Khê, Hà Tĩnh) mới có thể tổ chức chôn cất cho em N.V.D. (13 tuổi, ngụ tại thôn 6, xã Hương Thuỷ; học sinh lớp 8 Trường THCS Phúc Đồng). Em D. tử vong do bị lũ cuốn trôi vào chiều ngày 30.10.



Xe chở quan tài nam sinh xấu số dừng trên đường để đưa xuống thuyền PHẠM ĐỨC

Do đường ra nghĩa trang thôn 6 vẫn đang ngập sâu, bị nước lũ chia cắt nên người dân phải huy động nhiều chiếc thuyền nhỏ để chở quan tài nam sinh xấu số và người thân để đến nơi chôn cất.

Một người dân tham dự lễ tang cho biết: "Từ nhà bố mẹ của nam sinh bị tử vong ra nghĩa trang khoảng 500 m và có đường bê tông ra tận nơi. Tuy nhiên, do nước lũ rút chậm nên đường ra nghĩa trang vẫn đang bị ngập sâu, nên người dân đã huy động khoảng 10 chiếc thuyền nhỏ để chở quan tài và người thân vượt lũ khoảng 300 m mới đến được đất nghĩa trang. Rất may là khu vực nghĩa trang nơi chôn cất nam sinh là cồn đất cao nên không bị ngập".

Đường ra nghĩa trang bị ngập sâu nên người dân buộc phải dùng thuyền để di chuyển quan tài PHẠM ĐỨC

Theo người dân, bình thường người chết sẽ được chôn cất trong vòng không quá 2 ngày, song vì lý do mưa lũ bất khả kháng nên việc tổ chức an an táng cho nam sinh xấu số bị chậm, thi thể phải để tại nhà riêng suốt 3 ngày qua. Đây cũng là lần đầu tiên người dân ở xã Hương Thuỷ phải đưa người chết đi chôn cất bằng thuyền.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào chiều ngày 30.10, em D. mặc áo mưa đi chơi với người bạn đi trên đường làng đang bị ngập sâu do mưa lớn thì không may sẩy chân xuống dòng nước chảy xiết và bị cuốn trôi.

Thuyền chở quan tài nam sinh ra nghĩa trang chôn cất PHẠM ĐỨC

Người bạn đi cùng phát hiện sự việc đã hô hoán người dân đến ứng cứu. Tuy nhiên, do mưa lớn, nước chảy xiết nên em D. đã bị nước nhấn chìm và mất tích.

Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường cùng với người dân tiến hành tìm kiếm.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em D., bàn giao cho gia đình tổ chức tang lễ.