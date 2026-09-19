Đường Ngô Mây nối dài 313 m, vốn 458 tỉ đồng: Vì sao 7 năm chưa làm?

Dự án chậm triển khai, người dân gặp khó

Dự án đường Ngô Mây nối dài bắt đầu từ ngã ba đường Hoàng Văn Thụ - Ngô Mây và kết thúc tại điểm giao với đường Điện Biên Phủ, thuộc Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa.

Theo quyết định phê duyệt, tuyến đường dài 313 m, nền đường rộng 31 - 33 m. Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Dự án thuộc nhóm B, có tổng kinh phí hơn 458 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp khoảng 35,8 tỉ đồng, còn chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 343,6 tỉ đồng.

Dự án đường Ngô Mây nối dài bắt đầu tại ngã ba Hoàng Văn Thụ - Ngô Mây và kết thúc tại điểm giao với đường Điện Biên Phủ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dự án được phê duyệt từ nhiều năm trước, dự kiến hoàn thành năm 2023. Sau đó, thời gian thực hiện được điều chỉnh, dự kiến hoàn thành năm 2027. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa thể triển khai thi công.

Việc dự án kéo dài khiến hàng trăm hộ dân trong vùng quy hoạch gặp khó khăn trong sửa chữa, cải tạo nhà ở. Nhiều căn nhà đã xuống cấp nhưng người dân không thể sửa chữa, xây mới theo nhu cầu.

Dự án đường Ngô Mây nối dài ảnh hưởng đến 171 hộ dân và 2 tổ chức, với diện tích thu hồi khoảng 12.028 m² ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bà Phan Thị Bích Hạnh (44 tuổi, ở khu phố 12, phường Quy Nhơn Nam) cho biết gia đình cùng nhiều hộ dân trong khu vực đã sống trong tình trạng chờ đợi nhiều năm nhưng chưa biết khi nào dự án được triển khai.

Theo bà Hạnh, khu vực này có thông tin quy hoạch và được cắm mốc từ khoảng năm 2018. Do nhà nằm trong ranh giới quy hoạch, người dân gặp nhiều hạn chế khi sửa chữa, cải tạo hoặc xây mới.

Sau nhiều năm, nhiều căn nhà đã xuống cấp. Mỗi mùa mưa bão, nước từ khu vực núi chảy xuống, nguy cơ sạt lở khiến các gia đình lo lắng về an toàn.

Bà Hạnh kiến nghị, nếu dự án tiếp tục thực hiện, cơ quan chức năng cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để người dân sớm được di dời, ổn định cuộc sống.

Trường hợp dự án chưa thể triển khai, bà mong cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh quy hoạch, đồng thời có giải pháp cho phép người dân sửa chữa nhà ở, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Người dân sinh sống trong vùng quy hoạch mong muốn dự án sớm triển khai để ổn định cuộc sống ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tương tự, ông Võ Ngọc Dũng (53 tuổi, ở khu phố 12) cho biết gia đình xây nhà tại khu vực này từ năm 2002. Từ khi khu vực được đưa vào quy hoạch, việc sửa chữa nhà gặp nhiều khó khăn.

"Nhà xuống cấp, mái tôn dột mỗi khi mưa bão nhưng muốn sửa chữa cũng không biết làm thế nào vì còn vướng quy hoạch", ông Dũng nói.

Ông Dũng mong cơ quan chức năng sớm có phương án rõ ràng đối với dự án. Nếu tiếp tục triển khai, ông mong tiến độ được đẩy nhanh để người dân sớm ổn định tại nơi ở mới. Nếu chưa có khả năng thực hiện, người dân mong quy hoạch được xem xét điều chỉnh để có thể sửa chữa nhà cửa.

Nhiều căn nhà đã hư hỏng, xuống cấp, người dân mong muốn được sửa chữa trước mùa mưa bão ẢNH: ĐỨC NHẬT

Giải phóng mặt bằng là vướng mắc chính

Theo UBND phường Quy Nhơn Nam, dự án ảnh hưởng đến 171 hộ dân và 2 tổ chức, với diện tích thu hồi khoảng 12.028 m². Trong đó, 133 hộ bị thu hồi toàn bộ diện tích và 38 hộ bị thu hồi một phần.

Đến nay, có 57 hộ đăng ký nhận tiền, nhận đất tái định cư và bàn giao mặt bằng.

UBND phường Quy Nhơn Nam cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cùng các cơ quan liên quan gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân và thực hiện các bước tiếp theo nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc khiến dự án đường Ngô Mây nối dài chậm tiến độ ẢNH: TRANG ANH

Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ là công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc.

Phần lớn đất của người dân thuộc dạng đất xây dựng dở dang hoặc chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này khiến việc xác minh hồ sơ pháp lý để bồi thường gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, dự án đang phải thực hiện điều chỉnh do thiết kế ban đầu chưa phù hợp với quy hoạch đô thị hiện nay.

Đáng chú ý, tuyến đường chỉ dài khoảng 313 m nhưng chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 343 tỉ đồng, trong khi chi phí xây dựng khoảng 35 tỉ đồng.

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai.

Sau khi có mặt bằng sạch, thời gian thi công đường Ngô Mây nối dài dự kiến khoảng 4 tháng.