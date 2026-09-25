    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Đường Nguyễn Văn Linh ở TP.HCM đầy ổ voi, tài xế than trời
    VideoThời sự

    Đường Nguyễn Văn Linh ở TP.HCM đầy ổ voi, tài xế than trời

    Vũ Phượng
    Vũ Phượng
    Nhiều ổ gà, ổ voi xuất hiện trên đường Nguyễn Văn Linh (TP.HCM), có tài xế phản ánh xe sụp hố, hư lốp. Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đang khẩn trương khắc phục.


    Khám phá thêm chủ đề

    Đường Nguyễn Văn Linh Ổ voi Ổ gà ổ voi đường Nguyễn Văn Linh tài xế TP.HCM

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận