Đường Nguyễn Văn Linh ở TP.HCM đầy ổ voi, tài xế than trời

Nhiều ổ gà, ổ voi xuất hiện trên đường Nguyễn Văn Linh (TP.HCM), có tài xế phản ánh xe sụp hố, hư lốp. Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đang khẩn trương khắc phục.