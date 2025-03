Đường như... ruộng ở TP.Vinh

Rải thảm nhựa rồi… chờ vốn

"Tuyến đường này xuống cấp nặng từ gần 1 năm qua, rất nguy hiểm, gây ra nhiều vụ tai nạn rồi nhưng không thấy cơ quan chức năng cho sửa chữa, duy tu", ông Nguyễn Văn Nam, ngụ P.Nghi Đức, TP.Vinh, phản ánh.

Mặt đường Vạn Xuân tạo thành “luống khoai” ẢNH: K.HOAN

Nhà ông Nam nằm gần ngã tư giao nhau giữa đường Vạn Xuân (còn gọi là đường 35 m) và đường Nguyên Phi Ỷ Lan. Tại ngã tư này, mặt đường Vạn Xuân đã bị biến dạng, tạo thành những "luống khoai" với các rãnh sâu hoắm. Các rãnh này kéo dài khoảng 20 m ngay khu vực ngã tư, rất nguy hiểm cho xe cộ khi qua lại. Đặc biệt, xe máy khi đi theo hướng đường Nguyên Phi Ỷ Lan phải đi cắt qua các "luống khoai" này khiến xe bị vồng bánh trước, rất dễ mất lái.

"Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra ở đây rồi, nhất là ban đêm và khi trời mưa. Những người đã quen đường còn biết mà tránh, những người chưa quen thì quá nguy hiểm. Tôi đã tận mắt chứng kiến 2 vụ tai nạn qua đoạn này, đó là 2 người đi xe máy gặp ô tô tải, né xe vào mép đường để tránh thì đều bị vấp các "luống khoai" và bị ngã chấn thương", ông Phạm Chí Thanh, một người dân sống cạnh ngã tư này, cho hay.

Đường Vạn Xuân được quy hoạch rộng 35 m, nhưng do thiếu vốn nên giai đoạn 1 chỉ mới hoàn thành rải thảm nhựa mặt đường rộng 7 m, đưa vào sử dụng năm 2018. Đây là tuyến đường vành đai phía đông TP.Vinh, nối từ QL46 đến đường ven sông Lam, chiều dài hơn 8 km. Kể từ khi hoàn thành, tuyến đường này có nhiều xe tải, xe container lưu thông trong khi mặt đường chỉ có 2 làn xe nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, đặc biệt khi mặt đường xuống cấp.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường này có hơn 2 km từ ngã tư Vạn Xuân - Nguyên Phi Ỷ Lan đến ngã tư Vạn Xuân - Tỉnh lộ 535 với lớp thảm nhựa đã biến dạng, tạo thành các "luống khoai" kéo dài ở gần bên mép đường. Không chỉ gây nguy hiểm cho những người chạy xe máy, xe đạp, các "luống khoai" còn khiến ô tô gặp khó.

"Tuyến đường này được phép chạy tối đa 50 km vì nằm trong đô thị, nhưng khi muốn vượt xe máy, xe đạp chạy chậm phía trước phải rất thận trọng vì sợ xe đạp, xe máy bị trượt bánh, mất lái ngã vào ô tô mình", anh Phạm Bá Vinh, một tài xế xe tải thường chạy tuyến đường này, cho hay.

Cũng theo người dân địa phương, nguyên nhân khiến mặt đường Vạn Xuân xuống cấp là do xe chở vật liệu xây dựng và đất san lấp chở quá tải trọng chạy quá nhiều. Năm 2024, UBND P.Nghi Đức đã phải phát văn bản kiến nghị UBND TP.Vinh, Công an TP.Vinh tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện có tải trọng lớn lưu thông để đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng. UBND P.Nghi Đức cũng đề xuất cắm biển hạn chế tải trọng trên tuyến đường này và một số tuyến lân cận.

Sau đề xuất trên, lực lượng CSGT đã ra quân kiểm tra, cân tải trọng các xe tải, nhưng theo người dân sống gần tuyến đường, việc kiểm tra cũng chỉ diễn ra một thời gian ngắn rồi thôi.

Xuống cấp nghiêm trọng

Đường Nguyễn Chí Thanh nằm trên P.Hưng Đông, TP.Vinh, dài hơn 3 km. Đây là con đường quan trọng phía tây bắc TP.Vinh, có nhiều xe cộ lưu thông. Tuy nhiên, con đường cũng đã xuống cấp nặng trong nhiều năm qua và đến nay vẫn chưa được nâng cấp. Mặt đường chi chít ổ gà, ổ voi do mặt đường nhựa đã bong tróc, xói lở. Để qua những đoạn đường này, ô tô phải "bò", xe máy phải né tận mép đường để tránh ổ gà.

Người dân địa phương cho hay, do mặt đường lâu ngày không được duy tu, trong khi xe tải trọng lưu thông nhiều nên mặt đường càng tệ hại. Người dân ở đây đã nhiều lần phản ánh lên phường, UBND TP.Vinh và Sở GTVT nhưng tình trạng vẫn chưa được cải thiện.

Đường Nguyễn Chí Thanh xuống cấp nghiêm trọng, chi chít ổ gà ẢNH: K.HOAN

Ông Nguyễn Văn Khiêm, Chủ tịch UBND P.Hưng Đông, cho biết thành phố đã có kế hoạch đầu tư nâng cấp con đường này, hiện trong giai đoạn điều chỉnh quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ. Để người dân đỡ khổ khi qua lại, trước mắt, phường sẽ tạm khắc phục bằng cách lấp ổ gà.

Tại P.Hưng Lộc, TP.Vinh, tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài từ nhiều năm qua cũng trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Tuyến đường dài khoảng 1,3 km, xuống cấp nghiêm trọng, giờ cao điểm có rất nhiều xe cộ lưu thông, nhưng việc nâng cấp vẫn ì ạch. Sau nhiều năm quy hoạch, dự án mới giải phóng xong mặt bằng và thi công hoàn thiện 200 m ở điểm đầu với chiều rộng 24 m.

Theo quy hoạch, giai đoạn 2 sẽ làm hơn 879 m tiếp theo với kinh phí hơn 217 tỉ đồng. Dự án đang nằm trên giấy, còn thực tế, mặt đường nhựa con đường này hầu hết không còn dấu hiệu của nhựa. Rất nhiều ổ gà, ổ voi xuất hiện trên mặt đường khiến người dân rất khổ sở khi qua lại. Dịp tết Nguyên đán vừa qua, chính quyền đã cho san lấp ổ gà, nhưng chỉ được vài tuần, sau khi có mưa, đâu lại vào đó. Đường quá xấu, nhiều người có nhà ở gần đó không dám đi mà phải đi đường vòng xa hơn rất nhiều.

Ông Nguyễn Ngọc Phong, Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Vinh, cho biết hiện thành phố còn nhiều tuyến đường rất cần đầu tư nâng cấp, trong đó có các tuyến đường kể trên.

"Chúng tôi đã kiến nghị UBND TP.Vinh 2 phương án duy tu hoặc hoàn thiện đường Vạn Xuân. Phương án duy tu thì đơn giản vì kinh phí ít, nhưng để hoàn thiện tuyến đường rộng 35 m như quy hoạch thì cần rất nhiều vốn. UBND thành phố đã trình UBND tỉnh phương án lập dự án để được bố trí vốn và đang chờ tỉnh trả lời", ông Phong nói.

Ông Phong cũng cho hay, tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài giai đoạn 2 hiện đã lập xong dự án và đang trong giai đoạn kiểm đếm để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, thời gian hoàn thành còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có việc… bố trí vốn.