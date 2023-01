Đường rời miền Tây ùn tắc nghiêm trọng trong chiều mùng 6 tết

Chiều 27.1 (mùng 6 tết), lượng người và phương tiện rời quê sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão tăng đột biến, cộng với một số vụ tai nạn nhỏ trên tuyến đường tránh TP.Vĩnh Long dẫn đến ùn tắc giao thông kéo dài, đoạn từ vòng xoay cổng chào TP.Vĩnh Long đến cầu Mỹ Thuận hướng đi TP.HCM.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến hơn 17 giờ 30 phút cùng ngày, tình trạng ùn tắc đoạn từ TP.Vĩnh Long đến cầu Mỹ Thuận càng trở nên nghiêm trọng.

Các xe gần như nhích từng chút một; một số xe cứu thương từ hướng QL80 đi TP.HCM lọt vào khu vực ùn ứ phương tiện hú còi trong vô vọng vì không thể đi tiếp.

Hướng từ QL80 đi TP.HCM cũng có lượng phương tiện nhiều, cộng với lượng phương tiện "khủng" từ QL1, hướng từ TP.Vĩnh Long đi ra khiến đoạn cầu vượt và cầu Mỹ Thuận ùn tắc nghiêm trọng.

Nhiều người dân đã chọn đoạn đường tắc dọc theo bờ sông Tiền để tránh ùn ứ, nhưng khi đến khu vực cầu Mỹ Thuận đành "chôn chân". Nhiều xe máy phải dừng nghỉ bên đường, đợi giãn xe để tiếp tục đi.

Một người dân điều khiển xe máy biển số Cần Thơ cho biết, do thứ 2 mới đi làm nên hôm nay tranh thủ lên TP.HCM sớm, sắp xếp đồ đạc, nghỉ ngơi và thăm bạn bè, nhưng bất ngờ vì hôm nay lại gặp cảnh kẹt xe như vậy. "Hôm nay mùng 6, còn được nghỉ đến 2 ngày nữa là mùng 7 và mùng 8. Tôi sợ đến đó đi sẽ kẹt xe nên đi sớm, ai ngờ cũng không tránh được", người này nói.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, tình trạng ùn ứ xe do có một số vụ va quẹt giao thông nhỏ ở QL1 (đoạn tránh TP.Vĩnh Long), lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt giải quyết để giải phóng phương tiện ùn ứ. Tuy nhiên, do đoạn đường tránh khá hẹp, lượng phương tiện lại tăng rất nhiều nên xảy ra ùn ứ. Một nguyên nhân nữa là khu vực ngã ba vào cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương ùn ứ phương tiện dẫn đến ùn tắc đoạn qua cầu Mỹ Thuận.

Đến hơn 18 giờ cùng ngày, tình trạng giao thông ùn tắc tại cầu Mỹ Thuận vẫn chưa có chiều hướng giảm.